Juventude x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 4, pela volta das oitavas de final; Na ida, o placar terminou em 0 a 0. Saiba como assistir ao vivo
O Juventude recebe o Atlético Mineiro nesta terça-feira, 4, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Arena MRV. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.
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A equipe comandada por Maurício Barbieri chega com confiança para o jogo de volta após uma boa atuação na ida e o bom retrospecto recente em casa, com somente duas derrotas no Alfredo Jaconi durante a temporada. O clube gaúcho terminou sem ser vazado em mais da metade de seus jogos no ano e ocupa a vice-liderança da Série B com 35 pontos.
Do outro lado, o Galo entra pressionado a mostrar uma resposta depois de uma atuação pouco inspirada diante de sua torcida. A equipe mineira venceu somente 6 das 21 partidas fora de casa na temporada e está na 10ª colocação do Brasileirão com 28 pontos. No Atlético, Cissé volta a ficar disponível após cumprir suspensão.
Como assistir a Juventude x Atlético-MG hoje?
Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do
Prime Video.
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias) e Marcos Paulo; Aderlan (Nathan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; MP, Alisson Safira e Fábio Lima. Técnico: Maurício Barbieri.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Bernard e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO);
- VAR: Rafael Traci (SC);
- Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).