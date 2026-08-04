Juventude x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

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Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira pela volta das oitavas da Copa do Brasil, após um 0 a 0 na ida. O jogo no Alfredo Jaconi decide quem avança e fatura R$ 4 milhões. O Juventude chega embalado, com bom retrospecto em casa, enquanto o Galo busca reação fora de casa. Não perca!

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O Juventude recebe o Atlético Mineiro nesta terça-feira, 4, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Arena MRV. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

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A equipe comandada por Maurício Barbieri chega com confiança para o jogo de volta após uma boa atuação na ida e o bom retrospecto recente em casa, com somente duas derrotas no Alfredo Jaconi durante a temporada. O clube gaúcho terminou sem ser vazado em mais da metade de seus jogos no ano e ocupa a vice-liderança da Série B com 35 pontos.

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Do outro lado, o Galo entra pressionado a mostrar uma resposta depois de uma atuação pouco inspirada diante de sua torcida. A equipe mineira venceu somente 6 das 21 partidas fora de casa na temporada e está na 10ª colocação do Brasileirão com 28 pontos. No Atlético, Cissé volta a ficar disponível após cumprir suspensão.

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Como assistir a Juventude x Atlético-MG hoje?

Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do

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Prime Video.

Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias) e Marcos Paulo; Aderlan (Nathan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; MP, Alisson Safira e Fábio Lima. Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Bernard e Victor Hugo; Dudu (Cuello) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO);



VAR: Rafael Traci (SC);



Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).