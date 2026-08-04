Jogos de hoje, terça, 4 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
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A agenda de futebol desta terça-feira, 4 de agosto, combina decisões no Brasil com o início de uma disputa importante no calendário europeu. Pela terceira fase preliminar da Champions League, o Lyon visita o Sparta Praga no primeiro confronto da eliminatória.
No futebol brasileiro, as atenções estarão concentradas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Juventude e Atlético-MG se enfrentam em Caxias do Sul, enquanto Remo e Santos encerram o dia no Mangueirão.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 4 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Eliminatórias da Champions League
- 15h00 – Sparta Praga x Lyon – Xsports
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil – Oitavas de Final (Jogos de Volta)
- 19h30 – Juventude x Atlético-MG – Amazon Prime Video
- 21h30 – Remo x Santos – SporTV e Premiere