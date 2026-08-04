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Esporte

Jogos de hoje, terça, 4 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Copa do Brasil define os primeiros classificados para as quartas de final. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h38
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 21: Detail of the trophy prior to the Copa Do Brasil 2025 Final second leg match between Corinthians and Vasco da Gama at Maracana Stadium on December 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
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A agenda de futebol desta terça-feira, 4 de agosto, combina decisões no Brasil com o início de uma disputa importante no calendário europeu. Pela terceira fase preliminar da Champions League, o Lyon visita o Sparta Praga no primeiro confronto da eliminatória. 

No futebol brasileiro, as atenções estarão concentradas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Juventude e Atlético-MG se enfrentam em Caxias do Sul, enquanto Remo e Santos encerram o dia no Mangueirão. 

Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 4 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Eliminatórias da Champions League

  • 15h00 – Sparta Praga x Lyon – Xsports

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil – Oitavas de Final (Jogos de Volta)

  • 19h30 – Juventude x Atlético-MG – Amazon Prime Video
  • 21h30 – Remo x Santos – SporTV e Premiere
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      Futebol: onde assistir
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