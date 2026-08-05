O momento em que Neymar manda beijo para mulher de torcedor; veja vídeo
Atacante se envolveu em polêmica após vitória contra o Remo
Após vencer o Remo e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o atacante Neymar discutiu com um torcedor no Mangueirão. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o camisa 10 desfere provocações à arquibancada, chegando a mandar beijos para a companheira do rival. “Beijinho para ela. É para a sua mulher”, disse o ex-jogador da Seleção Brasileira, que ainda desafiou o desafeto: “Vem aqui embaixo. Pode vir”.
https://www.instagram.com/reel/DbqpUYZx6_E/
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