Cruzeiro x Chapecoense na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Equipes decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira, 5, no Mineirão. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
O Cruzeiro recebe a Chapecoense nesta quarta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Arena Condá. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.
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A Raposa chega à decisão pressionada pelo desempenho recente do seu ataque. A equipe passou em branco nos últimos três jogos, contra o Botafogo, o Coritiba e a própria Chapecoense. A sequência expõe uma dificuldade da equipe em transformar posse de bola e volume em oportunidades claras.
Na lateral esquerda, Gabriel Rojas deve retornar. Na ponta, Kaique Kenji e Felipe Moraes disputam uma posição. Artur Jorge não poderá contar com Cássio, Luis Sinisterra, Néiser Villarreal e Gabriel Pec, todos entregues ao departamento médico.
Do outro lado, a Chapecoense chega ao Mineirão em situação bem diferente. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube encara a Copa do Brasil como oportunidade para amenizar uma temporada marcada por resultados ruins. A equipe também passou sem títulos pelo Campeonato Catarinense e pela Copa Sul-Sudeste, o que aumentou a importância esportiva e financeira da classificação.
O principal desfalque é Yannick Bolasie. O atacante sofreu uma lesão no pâncreas em uma disputa de bola no primeiro jogo e precisou ser internado. Rafael Carvalheira, João Paulo, Garcez, Victor Caetano e Robert também estão no departamento médico. Em compensação, o centroavante uruguaio Franco Rossi aparece como novidade entre os jogadores disponíveis.
Como assistir a Cruzeiro x Chapecoense hoje?
Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaique Kenji (Felipe Moraes), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Max Alves, Fernando (David Antunes) e Giovanni Augusto; Marcinho e Rubens (Neto Pessoa). Técnico: Rafael Lacerda.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP);
- Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR);
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA);
- AVAR: Amanda Matias Masseira (SP).