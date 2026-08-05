Cruzeiro x Chapecoense na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam no Mineirão pela vaga nas quartas da Copa do Brasil, após um 0 a 0 tenso no jogo de ida. A Raposa busca quebrar o jejum de gols, enquanto a Chape, lanterna do Brasileirão, vê a Copa como chance de redenção. Quem vencer avança e garante R$ 4 milhões. Acompanhe a decisão ao vivo.

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O Cruzeiro recebe a Chapecoense nesta quarta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Arena Condá. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

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A Raposa chega à decisão pressionada pelo desempenho recente do seu ataque. A equipe passou em branco nos últimos três jogos, contra o Botafogo, o Coritiba e a própria Chapecoense. A sequência expõe uma dificuldade da equipe em transformar posse de bola e volume em oportunidades claras.

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Na lateral esquerda, Gabriel Rojas deve retornar. Na ponta, Kaique Kenji e Felipe Moraes disputam uma posição. Artur Jorge não poderá contar com Cássio, Luis Sinisterra, Néiser Villarreal e Gabriel Pec, todos entregues ao departamento médico.

Do outro lado, a Chapecoense chega ao Mineirão em situação bem diferente. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o clube encara a Copa do Brasil como oportunidade para amenizar uma temporada marcada por resultados ruins. A equipe também passou sem títulos pelo Campeonato Catarinense e pela Copa Sul-Sudeste, o que aumentou a importância esportiva e financeira da classificação.

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O principal desfalque é Yannick Bolasie. O atacante sofreu uma lesão no pâncreas em uma disputa de bola no primeiro jogo e precisou ser internado. Rafael Carvalheira, João Paulo, Garcez, Victor Caetano e Robert também estão no departamento médico. Em compensação, o centroavante uruguaio Franco Rossi aparece como novidade entre os jogadores disponíveis.

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Como assistir a Cruzeiro x Chapecoense hoje?

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Kaique Kenji (Felipe Moraes), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Chapecoense: Anderson; Bruno Tubarão, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Max Alves, Fernando (David Antunes) e Giovanni Augusto; Marcinho e Rubens (Neto Pessoa). Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Matheus Delgado Candançan (SP); Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP); Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR);

José Mendonça da Silva Junior (PR); VAR: Diego Pombo Lopez (BA);

Diego Pombo Lopez (BA); AVAR: Amanda Matias Masseira (SP).