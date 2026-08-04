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Esporte

Remo x Santos na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 4, pela volta das oitavas de final; Na ida, o placar terminou em 0 a 0. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h00 | Atualizado em 4 ago 2026, 18h10
BELEM, BRAZIL - SEPTEMBER 08: General view inside the Mangueirao stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Mangueirão, em Belém (Pedro Vilela/Getty Images)
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Remo x Santos na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Remo recebe o Santos nesta terça-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Vila Belmiro. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

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O Remo chega embalado pelo resultado obtido fora de casa e aposta no ambiente do Mangueirão para tentar uma classificação histórica. A equipe comandada por Léo Condé conseguiu conter o ataque santista no primeiro confronto e agora deverá repetir a organização defensiva, procurando acelerar o jogo com Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. 

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Léo Condé deve manter a base utilizada no empate da Vila Belmiro. Zé Ivaldo e Patrick não podem enfrentar o Santos por cláusulas contratuais, enquanto David Braga e Poveda já defenderam outras equipes na Copa do Brasil.

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O Santos, por sua vez, não chega às quartas de final da Copa do Brasil há cinco anos e precisa ser mais eficiente do que foi na Vila Belmiro, quando teve maior controle da partida, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols. O time já viveu uma situação semelhante nesta edição: empatou com o Coritiba em casa e conquistou a classificação atuando no Couto Pereira.

Neymar foi relacionado e vai reforçar a equipe de Cuca em Belém. O jogador não viajou inicialmente com a delegação, pois permaneceu em São Paulo para participar de um evento de seu instituto, mas teve presença confirmada.

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O Santos não poderá contar com Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante a partida de ida.

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Como assistir a Remo x Santos hoje?

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Barreal e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Maira Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Tarcísio da Silva (RN);
  • VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG).
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