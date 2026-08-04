Remo x Santos na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





O Remo recebe o Santos no Mangueirão pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, com a eliminatória aberta após o 0 a 0 da ida. Quem vencer avança e garante R$ 4 milhões. O Remo aposta no fator casa, enquanto o Santos, com Neymar em campo, busca mais eficiência para quebrar um jejum de cinco anos sem quartas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Remo recebe o Santos nesta terça-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A eliminatória permanece aberta depois do empate por 0 a 0 na Vila Belmiro. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

+ Jogos de hoje, terça, 4 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Remo chega embalado pelo resultado obtido fora de casa e aposta no ambiente do Mangueirão para tentar uma classificação histórica. A equipe comandada por Léo Condé conseguiu conter o ataque santista no primeiro confronto e agora deverá repetir a organização defensiva, procurando acelerar o jogo com Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.

Léo Condé deve manter a base utilizada no empate da Vila Belmiro. Zé Ivaldo e Patrick não podem enfrentar o Santos por cláusulas contratuais, enquanto David Braga e Poveda já defenderam outras equipes na Copa do Brasil.

Continua após a publicidade

O Santos, por sua vez, não chega às quartas de final da Copa do Brasil há cinco anos e precisa ser mais eficiente do que foi na Vila Belmiro, quando teve maior controle da partida, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gols. O time já viveu uma situação semelhante nesta edição: empatou com o Coritiba em casa e conquistou a classificação atuando no Couto Pereira.

Neymar foi relacionado e vai reforçar a equipe de Cuca em Belém. O jogador não viajou inicialmente com a delegação, pois permaneceu em São Paulo para participar de um evento de seu instituto, mas teve presença confirmada.

Continua após a publicidade

O Santos não poderá contar com Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante a partida de ida.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Como assistir a Remo x Santos hoje?

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Barreal e Rollheiser; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

Continua após a publicidade

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS);



Assistentes: Maira Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);



Quarto árbitro: Tarcísio da Silva (RN);



VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG) .