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Esporte

Grêmio x Mirassol na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira, 5, em Porto Alegre. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h09
Arena do Grêmio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Grêmio e Montevideo City Torque nesta terça, 26
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Grêmio x Mirassol na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Grêmio recebe o Mirassol nesta quarta-feira, 5, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois do empate por 1 a 1 no Maião, qualquer vitória garante a classificação. Um novo empate, independentemente do número de gols, leva a decisão para os pênaltis.

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O técnico Luis Castro chega para a partida pressionado após uma sequência de sete partidas sem vencer e com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 22 pontos.

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O principal problema gremista está na dificuldade de transformar posse de bola em superioridade ofensiva.

Villasanti, Noriega e Nardoni devem formar o meio-campo, com a missão de acelerar a circulação e aproximar o time de Carlos Vinícius. Pelos lados, Amuzu aparece como alternativa de velocidade, enquanto Enamorado e Jovane Cabral disputam o espaço deixado por Tetê, que está lesionado. Kannemann retorna de suspensão e concorre com Wallace por uma posição na defesa.

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O Mirassol chega em cenário mais confortável. O time paulista não perdeu desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. Antes das oitavas, o clube eliminou o Red Bull Bragantino e alcançou essa etapa da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. 

A principal dúvida na escalação da equipe está no gol: Walter deixou a partida de ida com dores na coxa esquerda e pode ser substituído por Alex Muralha. Negueba e Aldo Filho permanecem fora por lesão.

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Como assistir a Grêmio x Mirassol hoje?

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

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Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace (Kannemann) e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denílson e Eduardo; Edson Carioca, Fernandinho e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

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Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES);
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
  • AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).
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TAGS:
Copa do Brasil
Futebol: onde assistir
Grêmio
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