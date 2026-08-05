Grêmio x Mirassol na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Equipes decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira, 5, em Porto Alegre. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
O Grêmio recebe o Mirassol nesta quarta-feira, 5, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Depois do empate por 1 a 1 no Maião, qualquer vitória garante a classificação. Um novo empate, independentemente do número de gols, leva a decisão para os pênaltis.
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O técnico Luis Castro chega para a partida pressionado após uma sequência de sete partidas sem vencer e com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 22 pontos.
O principal problema gremista está na dificuldade de transformar posse de bola em superioridade ofensiva.
Villasanti, Noriega e Nardoni devem formar o meio-campo, com a missão de acelerar a circulação e aproximar o time de Carlos Vinícius. Pelos lados, Amuzu aparece como alternativa de velocidade, enquanto Enamorado e Jovane Cabral disputam o espaço deixado por Tetê, que está lesionado. Kannemann retorna de suspensão e concorre com Wallace por uma posição na defesa.
O Mirassol chega em cenário mais confortável. O time paulista não perdeu desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. Antes das oitavas, o clube eliminou o Red Bull Bragantino e alcançou essa etapa da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história.
A principal dúvida na escalação da equipe está no gol: Walter deixou a partida de ida com dores na coxa esquerda e pode ser substituído por Alex Muralha. Negueba e Aldo Filho permanecem fora por lesão.
Como assistir a Grêmio x Mirassol hoje?
Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Prováveis escalações
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace (Kannemann) e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denílson e Eduardo; Edson Carioca, Fernandinho e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES);
- Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
- AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ).