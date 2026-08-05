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Esporte

Mallorca x PSG: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5, pelo Troféu Cidade de Palma. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 15h41
Vista aérea de um estádio de futebol vazio com arquibancadas vermelhas e brancas, gramado verde listrado e o nome R.C.D. MALLORCA em letras brancas na arquibancada principal, sob um céu azul com nuvens esparsas
Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca, na Espanha (Rafa Babot/Getty Images)
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Mallorca x PSG: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Mallorca recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, 5 às 16h (horário de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca, na Espanha. O amistoso vale a 48ª edição do Troféu Cidade de Palma e marca a apresentação do elenco espanhol diante de sua torcida antes do início da temporada 2026/27.

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Para o Mallorca, a partida representa o teste mais exigente de sua pré-temporada. A equipe comandada por Luis García Fernández chega após vitórias sobre Al-Fateh e Al-Ittihad, mas agora terá pela frente um adversário de nível técnico muito superior. Lucas Bergström e Arnau Puigmal são baixas por problemas físicos, enquanto a situação de Samu Costa, próximo de deixar o clube, também interfere nos planos para o amistoso.

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O PSG, por sua vez, fará sua primeira partida de preparação para a nova temporada. Luis Enrique ainda não contará com todo o elenco principal, já que parte dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo recebeu um período maior de descanso. A tendência, portanto, é de uma escalação formada por reservas, jovens das categorias de base e alguns atletas experientes que permaneceram em Paris durante o verão europeu.

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O clube francês já participou do torneio em 1982 e conquistou o troféu naquela ocasião.

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Como assistir a Mallorca x PSG hoje?

Mallorca e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 16h (horário de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Mallorca, na Espanha, pela 48ª edição do Troféu Cidade de Palma. A partida terá transmissão do Sportynet (TV e Youtube) e Dazn. 

Prováveis escalações

Mallorca: Arnau Tenas; Mateu Morey, David López, Antonio Raíllo e Toni Lato; Samu Costa, Manu Morlanes e Pablo Torre; Arnau Puigmal, Javi Llabrés Fuentes e Jan Virgili. Técnico: Luis García Fernández.

PSG: Lucas Chevalier; Yoram Zague, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo e David Boly; Renato Sanches, Ibrahim Mbaye e Senny Mayulu; Quentin Ndjantou, Oumar Camara e Mahamadou Sangaré. Técnico: Luis Enrique.

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TAGS:
Futebol: onde assistir
PSG
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