Real Madrid empata com Sevilla e deperdiça chance de liderar o Espanhol

O Real Madrid empatou com o Sevilla por 2 a 2, neste domingo, 9, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, e perdeu a chance de assumir a liderança da competição. O resultado só não foi pior porque, no apagar das luzes do Estádio Alfredo Di Stéfano, o brasileiro Diego Carlos marcou contra e evitou a derrota do atual campeão.

A equipe comandada por Zinedine Zidane ultrapassou o Barcelona e conseguiu recuperar a vice-liderança, com 75 pontos, mas segue atrás do líder Atlético de Madri, que soma 77. O clube de Sevilha segue em quarto, com 71 pontos, e ainda com chances matemáticas de título.

Quem abriu o placar no jogo foi o Sevilla, com o brasileiro Fernando, aos 21 minutos do primeiro tempo. O volante recebeu um cruzamento na área, driblou Casemiro e mandou uma bomba para marcar o tento. No mesmo minuto, mas da etapa final, o Real empatou com Asensio. O atacante recebeu um lindo passe de Toni Kroos, bateu de primeira e deixou sua marca.

Aos 31 minutos, o Sevilla voltou à frente do placar. No minuto anterior, o árbitro revisou, no VAR, um possível toque de mão do zagueiro Éder Militão dentro da área após cobrança de escanteio e assinalou a penalidade. O meia Rakitic bateu e converteu a cobrança.

Quando o jogo se encaminhava para o fim, o Real se salvou, já aos 48 minutos, com gol contra de Diego Carlos. Toni Kroos chutou forte de fora da área e a bola desviou no zagueiro brasileiro antes de morrer no fundo da rede, garantindo o empate do time de Madri.

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o Granada, na quinta-feira, 13, às 17h, enquanto o Sevilla recebe o Valencia, na quarta-feira, 12, às 14h.