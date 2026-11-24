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Com recorde de 20 clubes e transmissão total, a Copinha Feminina 2026 começa em São Paulo consolidada como principal vitrine de talentos da modalidade. O torneio ainda une sustentabilidade e inclusão em disputa rumo à grande final no Canindé. Confira os detalhes e os grupos.

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A Copinha Feminina Petrobras 2026 começa nesta terça-feira (24), em São Paulo, com novidades comerciais, ambientais e de transmissão. Em sua quarta edição, o torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) reúne 20 clubes de dez estados brasileiros, com representantes das cinco regiões do país. Desde a estreia, em 2023, quando contou com 16 participantes, a competição ampliou em 25% o número de equipes e chegou agora ao formato de cinco grupos.

A atual edição terá todos os seus jogos transmitidos ao vivo, com distribuição entre CazéTV, Record News, TV Brasil e canal oficial do Paulistão no YouTube. A programação contempla plataformas digitais e televisão aberta, diversificando as possibilidades de acompanhamento do torneio, que terá partidas em quatro estádios da capital paulista: Canindé, Estádio Nicolau Alayon, CERET e Ibrachina Arena.

Outro destaque está na relação da Copinha com a formação de atletas para o futebol brasileiro. Dos 28 nomes escolhidos por Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira, para enfrentar a Argentina nos amistosos de outubro, 6 participaram do torneio sub-20 – cerca de 20% da lista. Além disso, 21 das 22 atletas campeãs do Sul-Americano Sub-20 e 18 das 21 convocadas para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 também passaram pela competição.

Sustentabilidade e inclusão

Na agenda ambiental, a edição de 2026 amplia a iniciativa realizada em parceria com a Prefeitura de São Paulo. No ano passado, cada gol marcado representou o plantio de uma muda nativa da Mata Atlântica, totalizando 170 árvores no Parque CERET, no Tatuapé. Desta vez, a meta passa a ser de cinco árvores plantadas por gol, multiplicando o impacto ambiental da ação.

A edição de 2026 também marca a estreia de três participantes: Tarumã-AM, Ação-MT e Vasco. O clube amazonense será o primeiro representante do estado a disputar a competição, que nesta temporada terá equipes de dez estados e das cinco regiões brasileiras. Ao todo, o Sudeste conta com 12 representantes, enquanto o Norte terá seu primeiro participante na história do torneio.

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“Competições como a Copinha Feminina são fundamentais para fortalecer a modalidade como um todo. Ter torneios de base bem estruturados e com visibilidade acelera o desenvolvimento técnico das atletas e eleva o nível competitivo desde cedo. A formação é o pilar que sustenta o crescimento contínuo do futebol feminino, garantindo que novas gerações cheguem mais preparadas ao profissional. É um ciclo positivo que ajuda a consolidar a categoria tanto dentro de campo, na parte técnica, quanto fora de campo, em termos de criarmos um produto cada vez mais atrativo para os torcedores e as marcas”, afirma Ruskaya Zanini, COO da FSports, agência que detém com exclusividade os direitos de comercialização das competições femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ciclo 2025–2029.

O Flamengo chega como atual campeão e maior vencedor da competição, com títulos em 2023 e 2025. O Fluminense, campeão em 2024, completa a lista de vencedores das três primeiras edições.

Dentro de campo, os 20 participantes foram divididos em cinco grupos de quatro equipes, nomeados a partir de pontos turísticos da cidade de São Paulo. Os líderes de cada chave e os três melhores segundos colocados avançam às quartas de final. A partir dessa fase, os confrontos serão eliminatórios em partida única, até a decisão de 12 de dezembro, no Estádio Canindé, na zona leste da capital paulista.

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Confira os grupos:

Grupo A – MASP

Palmeiras

Flamengo

Vasco

Tarumã

Grupo B – Copan

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Corinthians

Red Bull Bragantino

Atlético-MG

Ação

Grupo C – Ibirapuera

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Ferroviária

Centro Olímpico

Grêmio

Aliança

Grupo D – Mercadão

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São Paulo

Fluminense

Vitória

Criciúma

Grupo E – Cantareira

Santos

Botafogo

Internacional

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