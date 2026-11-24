Jogos de hoje, terça, 24 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Real Madrid, Arsenal e Manchester City agitam a Champions; Palmeiras e Chapecoense jogam pelo Brasileirão
A terça-feira, 24 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional, com destaque para a quinta rodada da fase de liga da Champions League. O calendário reúne grandes clubes europeus em confrontos importantes para a classificação, além de compromissos continentais na Ásia. No Brasil, a reta final do Campeonato Brasileiro divide as atenções com partidas das categorias de base e clássicos do futebol feminino.
A programação começa às 9h15, com Shanghai Port x Buriram United, pela Champions League da Ásia. Mais tarde, às 12h, Brasil x Tanzânia movimenta a Copa do Mundo Sub-17, em um confronto importante para a seleção brasileira na competição de base.
Às 13h, Shabab Al Ahli x Al Qadsiah dá sequência à programação asiática. Pouco depois, às 14h45, Galatasaray x Aston Villa e Bodø/Glimt x LASK Linz abrem a quinta rodada da UEFA Champions League. Os confrontos colocam em disputa pontos importantes na fase de liga, em um momento decisivo para as equipes que buscam avançar às etapas eliminatórias.
No futebol brasileiro, Botafogo x Vasco e Flamengo x Fluminense entram em campo às 15h, pelo Campeonato Carioca Feminino. Os clássicos movimentam a competição estadual e reforçam a rivalidade entre os principais clubes do Rio de Janeiro.
Às 15h15, Al Nassr x Al Sadd é um dos destaques da Champions League da Ásia. O clube saudita de Cristiano Ronaldo busca um resultado positivo diante da equipe do Catar, em mais um compromisso importante da campanha continental.
O principal bloco de partidas acontece às 17h, com sete confrontos simultâneos pela Champions League. Real Madrid x PSV Eindhoven, no Santiago Bernabéu, é uma das principais atrações, enquanto Arsenal x Borussia Dortmund e Manchester City x Napoli também prometem disputas intensas. A rodada ainda terá Feyenoord x Porto, RB Leipzig x Lens, Como x AEK Atenas e Slovan Bratislava x Real Betis.
No mesmo horário, Wolverhampton x Derby County movimenta a segunda divisão inglesa, enquanto Rangers x Aberdeen representa o futebol escocês.
No Brasil, Chapecoense x Palmeiras acontece às 18h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A programação nacional termina às 21h30, com São Paulo x Atlético-MG, pela Copa do Brasil Sub-20.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 24 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Champions League da Ásia
- 09h15 – Shanghai Port x Buriram United – Disney+
- 13h00 – Shabab Al Ahli x Al Qadsiah – Disney+
- 15h15 – Al Nassr x Al Sadd – ESPN 4 e Disney+
Copa do Mundo Sub-17
- 12h00 – Brasil x Tanzânia – CazéTV e SporTV 2
UEFA Champions League – 5ª rodada
- 14h45 – Galatasaray x Aston Villa – TNT e HBO Max
- 14h45 – Bodø/Glimt x LASK Linz – Space e HBO Max
- 17h00 – Real Madrid x PSV Eindhoven – SBT, TNT e HBO Max
- 17h00 – Arsenal x Borussia Dortmund – TNT Sports (YouTube) e HBO Max
- 17h00 – Manchester City x Napoli – Space e HBO Max
- 17h00 – Feyenoord x Porto – HBO Max
- 17h00 – RB Leipzig x Lens – HBO Max
- 17h00 – Como x AEK Atenas – HBO Max
- 17h00 – Slovan Bratislava x Real Betis – HBO Max
Campeonato Inglês – Championship
- 17h00 – Wolverhampton x Derby County – ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h00 – Rangers x Aberdeen – Canal Gol Brasil (YouTube)
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Carioca Feminino
- 15h00 – Botafogo x Vasco – Botafogo TV (YouTube)
- 15h00 – Flamengo x Fluminense – Flamengo TV (YouTube)
Campeonato Brasileiro – Série A
- 18h00 – Chapecoense x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere
Copa do Brasil Sub-20
- 21h30 – São Paulo x Atlético-MG – SporTV