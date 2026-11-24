Os riscos atualizados de rebaixamento de Internacional, Corinthians, Mirassol, Grêmio e Botafogo no Brasileirão após os jogos de ontem
Goleada sofrida pelo Colorado e vitória do Tricolor Gaúcho acirram a luta contra a queda
A goleada sofrida pelo Internacional diante do Vitória, por 5 a 2, em pleno Beira-Rio, e a vitória do Grêmio sobre o Santos, por 2 a 0, no Morumbis, na noite desta segunda-feira, 23, embolaram a disputa contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os resultados agravaram a situação do Colorado, tiraram o Tricolor gaúcho da zona de degola e empurraram o Corinthians para o Z4. O Botafogo, que empatou por 1 a 1 com o São Paulo, também segue ameaçado.
A duas rodadas do fim do Brasileirão, com Remo e Chapecoense já rebaixados, cinco clubes concentram as atenções na disputa para evitar as duas vagas restantes na Série B de 2027. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado nesta terça-feira, 24, o Internacional tem 93,7% de risco de rebaixamento, seguido por Mirassol (40,9%), Corinthians (31,6%), Grêmio (29,7%) e Botafogo (4%).
O Corinthians, que ainda tem um jogo a mais a disputar em relação aos concorrentes, enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, 25, com a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. A tabela das rodadas finais reserva ainda dois confrontos diretos que podem ser determinantes para a definição dos rebaixados: Corinthians x Grêmio e Grêmio x Mirassol.
Chances de permanência na Série A:
Clube – Risco de queda – Chance de permanência
- Internacional: 93,7% – 6,3%
- Mirassol: 40,9% – 59,1%
- Corinthians: 31,6% – 68,4%
- Grêmio: 29,7% – 70,3%
- Botafogo: 4,0% – 96,0%
Os jogos que podem definir a permanência na Série A:
36ª rodada:
- 25 de novembro, às 20h: Atlético-MG x Corinthians – Arena MRV
37ª rodada:
- 29 de novembro, às 18h30: Internacional x Red Bull Bragantino – Beira-Rio.
- 29 de novembro, às 18h30: Mirassol x Athletico-PR – José Maria de Campos Maia.
- 29 de novembro, às 18h30: Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena.
- 28 de novembro, às 21h: Botafogo x Bahia – Nilton Santos.
38ª rodada:
- 2 de dezembro, às 21h30: Cruzeiro x Internacional – Mineirão.
- 2 de dezembro, às 21h30: Grêmio x Mirassol – Arena do Grêmio.
- 2 de dezembro, às 21h30: Santos x Botafogo – Vila Belmiro.
- 2 de dezembro, às 21h30: Remo x Corinthians – Mangueirão.