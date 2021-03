Palmeiras vence o Grêmio e é tetracampeão da Copa do Brasil

O Palmeiras não cansa de levantar taças. Depois de conquistar os títulos do Campeonato Paulista e a Copa Libertadores nesta temporada, o clube paulista venceu o Grêmio por 2 a 0 e foi campeão da Copa do Brasil na noite deste domingo, 7. Wesley e Gabriel Menino marcaram os gols da partida.

A vantagem do Palmeiras já havia sido construída no jogo de ida, na semana passada. O Verdão venceu o Grêmio por 1 a 0 e seria campeão neste domingo até mesmo com um empate. Após um primeiro tempo sem gols, a equipe do técnico Abel Ferreira construiu o placar em dois contra-ataques e garantiu o terceiro título na temporada.

Esta foi a quarta conquista de Copa do Brasil para o Palmeiras. Campeão em 1998, 2012 e 2015, o Verdão ultrapassou o Corinthians e o Flamengo e é o terceiro clube que mais vezes venceu a competição – só atrás do Cruzeiro (seis taças) e do Grêmio (cinco taças).