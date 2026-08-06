Vini Jr. renova contrato com o Real Madrid; saiba o salário

Vini Jr. acertou a renovação de seu contrato com o Real Madrid, depois de uma longa negociação, e passará a ter vínculo com a equipe até 2032. O anúncio oficial foi feito pelo Real na tarde desta quinta-feira, 6. “Vinicius Jr. tornou-se um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”, apresenta o comunicado.

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Clube e jogador vinham conversando sobre a renovação do contrato, mas demoraram a resolver divergências sobre valores, principalmente acerca dos bônus para o atleta. Vinicius entendia que merecia uma “luva” maior por assinatura do novo vínculo, diante da proximidade do fim do contrato atual (em junho de 2027) e da sua relevância no elenco.

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