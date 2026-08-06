Vini Jr. renova contrato com o Real Madrid; saiba o salário
Brasileiro passa a ter vínculo com o clube espanhol até junho de 2032
Vini Jr. acertou a renovação de seu contrato com o Real Madrid, depois de uma longa negociação, e passará a ter vínculo com a equipe até 2032. O anúncio oficial foi feito pelo Real na tarde desta quinta-feira, 6. “Vinicius Jr. tornou-se um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”, apresenta o comunicado.
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Clube e jogador vinham conversando sobre a renovação do contrato, mas demoraram a resolver divergências sobre valores, principalmente acerca dos bônus para o atleta. Vinicius entendia que merecia uma “luva” maior por assinatura do novo vínculo, diante da proximidade do fim do contrato atual (em junho de 2027) e da sua relevância no elenco.
Os bônus incluem um valor importante referente à assinatura — que é diluído ao longo dos cinco anos de contrato — , premiações por metas individuais e até gatilhos de lealdade. O que se sabe é que Vini chegará ao teto de 20 milhões de euros (118,7 milhões de reais) anuais de salários, estabelecido pelo presidente Florentino Pérez para todo o elenco do Real, e o montante final recebido pelo camisa 7 será consideravelmente maior por causa das cláusulas citadas.