Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Esporte

Vini Jr. renova contrato com o Real Madrid; saiba o salário

Brasileiro passa a ter vínculo com o clube espanhol até junho de 2032

Por Giovanna Fraguito 6 ago 2026, 17h03 | Atualizado em 6 ago 2026, 17h19
Vinicius Jr.
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 9: Vinicius Jr of Real Madrid during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain (PSG) and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 9, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) (Jean Catuffe/Getty Images)
Continua após publicidade
Vini Jr. renova contrato com o Real Madrid; saiba o salário Priorizar nos meus resultados Google

Vini Jr. acertou a renovação de seu contrato com o Real Madrid, depois de uma longa negociação, e passará a ter vínculo com a equipe até 2032. O anúncio oficial foi feito pelo Real na tarde desta quinta-feira, 6. “Vinicius Jr. tornou-se um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”, apresenta o comunicado.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Clube e jogador vinham conversando sobre a renovação do contrato, mas demoraram a resolver divergências sobre valores, principalmente acerca dos bônus para o atleta. Vinicius entendia que merecia uma “luva” maior por assinatura do novo vínculo, diante da proximidade do fim do contrato atual (em junho de 2027) e da sua relevância no elenco.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Os bônus incluem um valor importante referente à assinatura — que é diluído ao longo dos cinco anos de contrato — , premiações por metas individuais e até gatilhos de lealdade. O que se sabe é que Vini chegará ao teto de 20 milhões de euros (118,7 milhões de reais) anuais de salários, estabelecido pelo presidente Florentino Pérez para todo o elenco do Real, e o montante final recebido pelo camisa 7 será consideravelmente maior por causa das cláusulas citadas.

Siga
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Real Madrid
Vinícius Junior
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).