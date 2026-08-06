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Esporte

As respostas da Conmebol e da Uefa após pedido de desculpas da Fifa

Confederação europeia criticou o projeto de venda de ações da Fifa ao capital privado

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h23 | Atualizado em 6 ago 2026, 12h43
Placas com os logotipos da FIFA e da UEFA. À esquerda, a placa cinza da FIFA tem letras prateadas e o texto Fédération Internationale de Football Association. À direita, a placa da UEFA exibe o logo circular vermelho com o mapa-múndi azul e branco
Fifa x Uefa: briga pode levar a cisma no futebol (Robert Hradil/Mike Egerton/PA Images/Getty Images)
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A Uefa manteve a sua posição de boicote aos torneios da Fifa apesar do ‘mea culpa’ da entidade e o abandono do projeto de venda de ações de competições da Fifa. Em nota divulgada à imprensa internacional, a Confederação Europeia afirmou que as condições que exigiu para que revertesse sua posição “não foram atendidas” e que “perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino”. A Conmebol também se pronunciou e demonstrou “preocupação com as reiteradas ações unilaterais adotadas sem recorrer ao diálogo”.

A Fifa anunciou no dia 28 de julho a proposta do projeto “FIFA Forward Enterprise” para a criação de uma subsidiária para operações de suas competições com 20% de venda de ações para o capital privado. A proposta foi alvo de críticas, lideradas principalmente pela Uefa, que decidiram, com unanimidade das suas 55 federações nacionais, pelo boicote aos torneios da Fifa. A Concacaf também se posicionou contrária com rejeição também unânime de seus membros ao plano.

Quatro dias depois do anúncio, a Fifa voltou atrás e abandonou o plano diante das críticas, uma das condições para a Uefa voltar atrás do boicote. A entidade realizou uma reunião de crise, nesta quarta, 5, fez uma ‘mea culpa’ pelo proposta, mas indicou “apoio total” ao seu presidente, Gianni Infantino, que defendeu o projeto desde o início.

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Segundo o jornal The Guardian, a Uefa planeja investigar se Infantino tentou vender barato participações na Copa do Mundo e nesta quinta, 6, reafirmou sua postura de desconfiança do mandatário.

A Conmebol afirmou no dia 31 de julho que realizaria uma reunião dos seus membros do Conselho para debater o assunto, e nesta quinta, 6, escreveu que “celebra a decisão da FIFA de retirar a proposta FIFA Forward Enterprise”.

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Confira a nota da Uefa na íntegra:

“As associações da UEFA foram muito claras sobre as condições para sua não participação nas competições da FIFA.

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Em primeiro lugar, as propostas de vender as principais competições deveriam ser retiradas. Em segundo, deveriam ser dadas garantias de que tentativas desse tipo de desfigurar o futebol dessa maneira jamais voltariam a acontecer.

Essas condições não foram atendidas. Além disso, a UEFA deixou absolutamente claro, em sua declaração de sábado, que perdeu a confiança na presidência de Gianni Infantino. Essa posição permanece inalterada.

O anúncio de ontem de que algumas pessoas empregadas pelo presidente da FIFA (e cujas carreiras dependem de seu favor) concordam com ele não muda absolutamente nada.”

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Confira a nota na íntegra da Conmebol:

“O Futebol vem em primeiro Lugar. Conselho da CONMEBOL faz um chamado à preservação da institucionalidade

Diante dos acontecimentos que afetam a família do futebol, o Conselho da CONMEBOL, reunido nesta data, celebra a decisão da FIFA de retirar a proposta FIFA Forward Enterprise.

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O Conselho manifesta, de forma unânime, sua preocupação com as reiteradas ações unilaterais adotadas sem recorrer ao diálogo nem aos mecanismos institucionais previstos para o tratamento desse tipo de situação.

Em questão de dias, o futebol passou de ocupar o centro das atenções mundiais em razão da realização de um extraordinário evento esportivo para concentrar o debate público em temas relacionados à sua governança.

Há mais de dez anos, a FIFA promoveu uma ampla reforma de seus Estatutos com o objetivo de fortalecer a institucionalidade, a transparência e a boa governança, estabelecendo procedimentos claros e mecanismos específicos para solucionar controvérsias que possam surgir no âmbito da família do futebol, garantindo o devido processo e o respeito às normas que regem nossa organização.

Esse marco institucional constitui uma garantia para todos. Por isso, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir nossas organizações devem sempre privilegiar o diálogo, o respeito às normas e a construção de consensos. Quando esses princípios são deixados de lado, perde o futebol e perdemos todos.

O FUTEBOL É DE TODOS.

Seu futuro somente pode ser construído com base no respeito à institucionalidade, à governança e aos procedimentos democráticos que representam as 211 Associações Membro da FIFA.

No próximo 18 de novembro de 2026 será encerrado o prazo para a apresentação de candidaturas à Presidência da FIFA. Posteriormente, o Congresso da FIFA elegerá, por meio do voto de suas 211 Associações Membro, a pessoa que terá a responsabilidade de conduzir a organização no próximo mandato, incluindo a organização da Copa do Mundo Centenária da FIFA 2030.

Consequentemente, a CONMEBOL não apoiará qualquer atuação ou procedimento que desconsidere ou se afaste desses mecanismos institucionais.

O Conselho da CONMEBOL faz um chamado à preservação da unidade da família do futebol, à atuação com responsabilidade institucional, ao fortalecimento do diálogo e ao pleno respeito aos mecanismos de governança.

Porque, acima de qualquer diferença,

O FUTEBOL VEM EM PRIMEIRO LUGAR.”

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