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Esporte

Qual modalidade garantiu a primeira medalha do Brasil em Paralimpíadas há 50 anos?

Robson Sampaio e Luiz Carlos da Costa ficaram com medalha de prata em Toronto, em 1976

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 15h30 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h31
Medalha prateada da Toronto Olympiad 1976 para deficientes físicos, com símbolo de pessoa em cadeira de rodas e anéis olímpicos, pendurada por fita vermelha em fundo escuro
Primeira medalha brasileira em Jogos Paralímpicos de Verão conquistada em Toronto, Canadá, em 1976 (Alessandra Cabral/CPB/Divulgação)
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Há 50 anos, Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos da Costa conquistaram a primeira medalha do Brasil em Jogos Paralímpicos. Em 6 de agosto de 1976, em Toronto, no Canadá, os atletas ficaram com a medalha de prata na disputa de lawn bowls, também conhecida como bocha na grama ou campeira.

Ambos atletas participavam das Paralimpíadas como parte da delegação do basquete em cadeiras de rodas. Na época, era permitido a participação de um mesmo atleta em diferentes modalidades, por isso o alagoano Robson e o fluminense Luiz, apelidado de “Curtinho”, também participaram do torneio de lawn bowls realizado no Etobicoke Lawn Bowling Club, em Toronto. 

Junto dos brasileiros, completaram o pódio a dupla australiana Magennis e Thwaite com a medalha de ouro e os britânicos Avis e McCreaisie conquistaram o bronze.

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Por suas contribuições, Robson foi nomeado patrono do paradesporto no Brasil. Além da medalha no lawn bowls, ele incentivou o basquete em cadeiras de rodas no país, após conhecer a modalidade em seu processo de reabilitação nos Estados Unidos. Em 1972, esteve na primeira delegação brasileira em Jogos Paralímpicos, na Alemanha.

Homem jovem, de terno claro e gravata, sentado em cadeira de rodas, segurando um jornal enrolado. Ele olha diretamente para frente com expressão séria, em um fundo liso e claro
Robson Sampaio, medalhista paralímpico brasileiro em 1976 (Acervo pessoal Paulo Robson de Almeida/Reprodução)
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Meio século depois da medalha de Robson e Curtinho, o Brasil se consolidou como potência mundial no esporte paralímpico. Nas Paralimpíadas, atletas do país conquistaram 461 medalhas desde então.

Conheça o lawn bowls

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O nome da modalidade dá pistas sobre onde é disputada. Traduzido do inglês, lawn significa grama. Parecida com a bocha, o objetivo dos jogadores é arremessar as bolas mais perto de uma bola menor, o jack. Pode ser jogada individualmente, em pares, trios ou quartetos.

Homens jogando bocha em um campo verde ao ar livre, com bolas coloridas espalhadas. Alguns estão curvados observando as bolas, outros em pé, e há guarda-chuvas e árvores ao fundo
Competição de lawn bowls na Índia, em 2023 (Anuwar Hazarika/NurPhoto/Getty Images)
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Jovem de pele morena, camisa azul e branca, calça e tênis escuros, agachado e lançando uma bola verde em um campo de grama sintética. Outras pessoas jogam ao fundo, sob um céu claro
Competição de lawn bowls na Índia, em 2023 (Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images/Getty Images)

A modalidade não consta no programa paralímpico desde a edição das Paralimpíadas de Atlanta, em 1996, por conta de uma nova categorização do Comitê Paralímpico Internacional. Foi criada uma Federação Internacional de Lawn Bowls para em 2005 para buscar o retorno da modalidade às Paralimpíadas.

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Para a edição de 2032, que será realizada em Brisbane, na Austrália, a organização, Bowls Australia organiza uma petição pelo retorno da modalidade aos Jogos Paralímpicos. 

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