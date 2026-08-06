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Vitória x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Equipes decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil hoje; Na ida, Furacão venceu por 2 a 0. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 6 ago 2026, 18h08
Estádio do Barradão
Estádio do Barradão, em Salvador (Victor Ferreira/Flickr)
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Vitória x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Vitória recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, 6, às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Derrotado por 2 a 0 na Arena da Baixada, o Leão precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final. Uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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A obrigação de atacar deve provocar mudanças na equipe comandada por Jair Ventura. Depois de utilizar uma formação mais cautelosa no primeiro confronto, o treinador deve colocar escalar o ponta-direita Erick no time titular. Emmanuel Martínez, expulso na ida, está suspenso, enquanto Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes, Anderson Pato e Rúben Ismael seguem indisponíveis.

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Do outro lado, o Athletico-PR chega a Salvador em uma situação confortável pela vantagem e com confiança após uma sequência de oito partidas sem derrota. A equipe de Odair Hellmann pode até perder por um gol de diferença e, ainda assim, ficará com a vaga. A tendência é que o treinador mantenha o sistema com três zagueiros e aposte na velocidade dos alas para explorar os espaços deixados pelo Vitória.

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Como assistir a Vitória x Athletico-PR hoje?

Vitória e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Sportv, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Diego Tarzia), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson e Léo Dérik (Mendoza); Leozinho e Mendoza (João Cruz); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC);
  • Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC);
  • Quarto árbitro: Wallas Martins Lopes (MA);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
  • AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA).
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