Jogos de hoje, quinta, 6 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Corinthians, internacional, Vitória e Athletico-PR definem as últimas vagas nas quartas da Copa do Brasil
A noite desta quinta-feira, 6, será de fortes emoções e definirá os últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O grande destaque fica por conta do clássico nacional entre Corinthians e Internacional, que se enfrentam na Neo Química Arena. As equipes reeditam o confronto que já decidiu o torneio em 1992 e promete um duelo intenso pela vaga na próxima fase.
Além do embate em São Paulo, outra partida decisiva agita a competição. Em Salvador, o Vitória recebe o Athletico Paranaense no Barradão, buscando reverter o placar para avançar no torneio de mata-mata mais valioso do continente.
Antes das decisões brasileiras, a fase preliminar da Liga Europa movimenta a tarde. O PAOK recebe o Anderlecht às 14h45. Pouco depois, Benfica e Hearts entram em campo às 16h, em um confronto que coloca o tradicional clube português diante de um adversário escocês.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Eliminatórias da Liga Europa
- 14h45 – PAOK x Anderlecht – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)
- 16h00 – Benfica x Hearts – Canal do Benja
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)
- 20h00 – Corinthians x Internacional – Prime video
- 20h00 – Vitória x Athletico-PR – SporTV, ge tv e Premiere