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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 6 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians, internacional, Vitória e Athletico-PR definem as últimas vagas nas quartas da Copa do Brasil

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 6 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A noite desta quinta-feira, 6, será de fortes emoções e definirá os últimos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O grande destaque fica por conta do clássico nacional entre Corinthians e Internacional, que se enfrentam na Neo Química Arena. As equipes reeditam o confronto que já decidiu o torneio em 1992 e promete um duelo intenso pela vaga na próxima fase.

Além do embate em São Paulo, outra partida decisiva agita a competição. Em Salvador, o Vitória recebe o Athletico Paranaense no Barradão, buscando reverter o placar para avançar no torneio de mata-mata mais valioso do continente.

Antes das decisões brasileiras, a fase preliminar da Liga Europa movimenta a tarde. O PAOK recebe o Anderlecht às 14h45. Pouco depois, Benfica e Hearts entram em campo às 16h, em um confronto que coloca o tradicional clube português diante de um adversário escocês.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 6 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Eliminatórias da Liga Europa

  • 14h45 – PAOK x Anderlecht – Xsports e Canal Gol Brasil (YouTube)
  • 16h00 – Benfica x Hearts – Canal do Benja
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)

  • 20h00 – Corinthians x Internacional – Prime video
  • 20h00 – Vitória x Athletico-PR – SporTV, ge tv e Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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