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Esporte

Morre Geraldão, artilheiro do Corinthians na conquista do Paulista de 1977

Ex-atacante marcou mais gols na campanha que tirou o Timão de um jejum de 23 anos sem títulos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 14h21 | Atualizado em 6 ago 2026, 14h47
Um jogador de futebol negro, com cabelo afro, sorri e gesticula com a mão direita, vestindo uma camisa clara com o escudo do Corinthians. Ao fundo, outros jogadores e torcedores em um estádio. A imagem é em preto e branco
Geraldão, ex-jogador do Corinthians (Revista Placar/Reprodução)
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Morre Geraldão, artilheiro do Corinthians na conquista do Paulista de 1977 Priorizar nos meus resultados Google

O ex-atacante do Corinthians Geraldo da Silva, o Geraldão, morreu nesta quinta, 6, aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo próprio clube. Ídolo alvinegro, o jogador foi o artilheiro na campanha da conquista do Campeonato Paulista de 1977, que tirou o time de um jejum de 23 anos sem títulos.

Natural da cidade de Álvares Machado, próxima a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Geraldão ganhou destaque no Botafogo de Ribeirão Preto, onde atuou com Sócrates, antes de ir para o Corinthians em 1975.

Geraldão defendeu o clube paulista em 280 partidas, marcando 91 gols. Ele foi bicampeão paulista com outro título em 1979.

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Confira a nota do Corinthians: 

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O Sport Club Corinthians Paulista informa, com imenso pesar, o falecimento de Geraldão, ex-atacante do Corinthians.

Nascido em 25 de julho de 1949, na cidade de Álvares Machado, próxima a Presidente Prudente (SP), Geraldão começou a chamar a atenção vestindo a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, onde atuou ao lado de Sócrates.

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Mais tarde, em 1975, veio atuar pelo Timão, seconsagrando artilheiro do Corinthians na campanha do histórico título do Campeonato Paulista de 1977. Geraldão defendeu e honrou o manto alvinegro em 280 partidas, marcando 91 gols.

Além da conquista do Campeonato Paulista de 1977, também sagrou-se bicampeão paulista pelo Corinthians ao levantar a taça novamente em 1979. Geraldão também esteve presente pelo Coringão em um dos momentos mais marcantes da história do clube, a Invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976, na disputa da semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano.

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O Sport Club Corinthians Paulista manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

Eternamente dentro dos nossos corações.

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