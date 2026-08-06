Morre Geraldão, artilheiro do Corinthians na conquista do Paulista de 1977
Ex-atacante marcou mais gols na campanha que tirou o Timão de um jejum de 23 anos sem títulos
O ex-atacante do Corinthians Geraldo da Silva, o Geraldão, morreu nesta quinta, 6, aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo próprio clube. Ídolo alvinegro, o jogador foi o artilheiro na campanha da conquista do Campeonato Paulista de 1977, que tirou o time de um jejum de 23 anos sem títulos.
Natural da cidade de Álvares Machado, próxima a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, Geraldão ganhou destaque no Botafogo de Ribeirão Preto, onde atuou com Sócrates, antes de ir para o Corinthians em 1975.
Geraldão defendeu o clube paulista em 280 partidas, marcando 91 gols. Ele foi bicampeão paulista com outro título em 1979.
Confira a nota do Corinthians:
“O Sport Club Corinthians Paulista informa, com imenso pesar, o falecimento de Geraldão, ex-atacante do Corinthians.
Nascido em 25 de julho de 1949, na cidade de Álvares Machado, próxima a Presidente Prudente (SP), Geraldão começou a chamar a atenção vestindo a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, onde atuou ao lado de Sócrates.
Mais tarde, em 1975, veio atuar pelo Timão, seconsagrando artilheiro do Corinthians na campanha do histórico título do Campeonato Paulista de 1977. Geraldão defendeu e honrou o manto alvinegro em 280 partidas, marcando 91 gols.
Além da conquista do Campeonato Paulista de 1977, também sagrou-se bicampeão paulista pelo Corinthians ao levantar a taça novamente em 1979. Geraldão também esteve presente pelo Coringão em um dos momentos mais marcantes da história do clube, a Invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976, na disputa da semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano.
O Sport Club Corinthians Paulista manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.
Eternamente dentro dos nossos corações. ”