Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Esporte

Benfica x Hearts: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio da Luz nesta quinta, 6, pela terceira fase preliminar da Liga Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 10h28
Estádio da Luz, em Lisboa, será o palco da partida entre Benfica e Qarabag nesta terça, 16
Estádio da Luz, em Lisboa (Octavio Passos - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Benfica x Hearts: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Benfica recebe o Hearts nesta quinta-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), ou às 20h (horário de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa.

O confronto abre uma eliminatória decisiva: o vencedor avança por uma vaga na fase de liga, enquanto o derrotado vai jogar a Conference League.

+ Jogos de hoje, quinta, 6 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Siga

A equipe portuguesa chega fortalecida por uma reação na rodada anterior. Depois de perder por 2 a 1 para o St. Gallen na Suíça, o Benfica goleou o adversário por 5 a 0 em Lisboa e avançou com 6 a 2 no placar agregado. Vangelis Pavlidis marcou quatro vezes na partida de volta e volta a ser a principal referência ofensiva da equipe dirigida por Marco Silva.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o Hearts vive cenário bem menos confortável. O clube escocês foi eliminado da fase classificatória da Liga dos Campeões pelo Sturm Graz, com duas derrotas e um placar agregado de 6 a 0. Na estreia pelo Campeonato Escocês, sofreu uma virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para o Aberdeen. Ainda sem vencer sob o comando de Wouter Vrancken, o time deverá adotar uma postura cautelosa no Estádio da Luz.

Benfica e Hearts disputaram duas partidas oficiais na história. Os jogos aconteceram na primeira fase da Copa dos Campeões Europeus de 1960/61, temporada que terminaria com o primeiro título continental do clube português.

Continua após a publicidade

Na partida de ida, em Edimburgo, o Benfica venceu por 2 a 1, com gols de José Águas e José Augusto. Na volta, no Estádio da Luz, os portugueses ganharam por 3 a 0 e fecharam a eliminatória com 5 a 1 no placar agregado.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Como assistir a Benfica e Hearts hoje?

Benfica e Hearts se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), ou às 20h (horário de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa. A partida terá transmissão exclusiva do Canal do Benja (Youtube) no Brasil e da Benfica TV, da SIC e da LiveModeTV (Youtube) em Portugal.

Prováveis escalações

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Alexander Bah, António Silva, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Leandro Barreiro e Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Jakub Kaminski; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Hearts (4-4-2): Reus; Altena, McEntee, Stuart Findlay e Milne; Kerjota, Mendy, Spittal e Miller; Cláudio Braga e Ba-Sy. Técnico: Wouter Vrancken.

Continua após a publicidade

Arbitragem

A arbitragem de Benfica x Hearts será inteiramente romena:

  • Árbitro: Marian Barbu;
  • Assistentes: Mircea Mihail Grigoriu e Imre Laszlo Bucsi;
  • Quarto árbitro: Radu Petrescu.
Publicidade
TAGS:
Benfica
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).