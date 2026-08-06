Benfica x Hearts: onde assistir, horário e escalações

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Benfica e Hearts se enfrentam no Estádio da Luz pela Liga Europa. O time português vem embalado após goleada, enquanto os escoceses buscam a primeira vitória da temporada. Um jogo decisivo por uma vaga na fase de grupos. Saiba onde assistir e as prováveis escalações deste confronto histórico.

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O Benfica recebe o Hearts nesta quinta-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), ou às 20h (horário de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa.

O confronto abre uma eliminatória decisiva: o vencedor avança por uma vaga na fase de liga, enquanto o derrotado vai jogar a Conference League.

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A equipe portuguesa chega fortalecida por uma reação na rodada anterior. Depois de perder por 2 a 1 para o St. Gallen na Suíça, o Benfica goleou o adversário por 5 a 0 em Lisboa e avançou com 6 a 2 no placar agregado. Vangelis Pavlidis marcou quatro vezes na partida de volta e volta a ser a principal referência ofensiva da equipe dirigida por Marco Silva.

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Do outro lado, o Hearts vive cenário bem menos confortável. O clube escocês foi eliminado da fase classificatória da Liga dos Campeões pelo Sturm Graz, com duas derrotas e um placar agregado de 6 a 0. Na estreia pelo Campeonato Escocês, sofreu uma virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para o Aberdeen. Ainda sem vencer sob o comando de Wouter Vrancken, o time deverá adotar uma postura cautelosa no Estádio da Luz.

Benfica e Hearts disputaram duas partidas oficiais na história. Os jogos aconteceram na primeira fase da Copa dos Campeões Europeus de 1960/61, temporada que terminaria com o primeiro título continental do clube português.

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Na partida de ida, em Edimburgo, o Benfica venceu por 2 a 1, com gols de José Águas e José Augusto. Na volta, no Estádio da Luz, os portugueses ganharam por 3 a 0 e fecharam a eliminatória com 5 a 1 no placar agregado.

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Como assistir a Benfica e Hearts hoje?

Benfica e Hearts se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), ou às 20h (horário de Lisboa), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga Europa. A partida terá transmissão exclusiva do Canal do Benja (Youtube) no Brasil e da Benfica TV, da SIC e da LiveModeTV (Youtube) em Portugal.

Prováveis escalações

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Alexander Bah, António Silva, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Leandro Barreiro e Enzo Barrenechea; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Jakub Kaminski; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Hearts (4-4-2): Reus; Altena, McEntee, Stuart Findlay e Milne; Kerjota, Mendy, Spittal e Miller; Cláudio Braga e Ba-Sy. Técnico: Wouter Vrancken.

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Arbitragem

A arbitragem de Benfica x Hearts será inteiramente romena:

Árbitro: Marian Barbu;

Marian Barbu; Assistentes: Mircea Mihail Grigoriu e Imre Laszlo Bucsi;

Mircea Mihail Grigoriu e Imre Laszlo Bucsi; Quarto árbitro: Radu Petrescu.