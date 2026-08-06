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Esporte

Etapa do Mundial de Surfe em Saquarema soma impacto econômico recorde

É o quinto ano consecutivo em que o evento registra pico nesse indicador

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h45
Vista aérea de uma praia lotada com milhares de pessoas, guarda-sóis coloridos e barracas de eventos. O mar azul-esverdeado tem ondas brancas, e ao fundo, montanhas e uma construção branca no topo de um morro. O céu é azul com poucas nuvens
Saquarema: etapa brasileira rendeu para a cidade litorânea  (WSL/Divulgação)
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A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe (WSL), o VIVO Rio Pro, disputada em Saquarema (RJ), gerou impacto econômico de 188 milhões de reais no município em 2026, segundo relatório da consultoria EY. É o quinto ano consecutivo em que o evento registra recorde nesse indicador.

O resultado dá sequência a uma trajetória de alta: a etapa movimentou 159 milhões de reais em 2024 e 177 milhões de reais em 2025.

Segundo a EY, o crescimento foi puxado principalmente pelo aumento do gasto dos turistas, que subiu 10% em relação ao ano anterior, com alta de 43% no ticket médio — atribuída ao maior tempo de permanência dos visitantes e ao consumo em hospedagem, alimentação, transporte, comércio e lazer.

O evento reuniu 25 marcas patrocinadoras, número recorde pelo terceiro ano consecutivo, que investiram em ativações, ações promocionais e experiências para convidados durante a competição. O relatório também aponta ampliação da rede de hospedagem, alimentação, comércio e serviços em Saquarema em relação a edições anteriores, fator que, somado ao maior fluxo de visitantes, contribuiu para elevar os gastos turísticos.

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Entre os dados de sustentabilidade, o levantamento indica que 99% dos resíduos gerados durante o evento tiveram destinação correta, com cerca de oito toneladas de materiais reciclados, o que evitou a emissão de mais de dez toneladas de CO₂.

De acordo com Michel Mattar, diretor executivo de Esporte e Entretenimento da EY, o estudo tem como objetivo fornecer à WSL e a seus patrocinadores dados que subsidiem decisões de investimento relacionadas ao evento. “Acompanhar a evolução do evento nos permite entregar uma análise robusta e estratégica sobre a real contribuição do evento para a economia local”, disse ele.

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A edição de 2026 teve duração de nove dias e reuniu, além das competições esportivas, atividades de entretenimento e ativações de patrocinadores na Praia de Itaúna.

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