Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Esporte

A parcela da torcida do Santos com menos de 35 anos

Estudo avaliou idade de torcedores cadastrados em plataforma do clube

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 18h30
Torcedores em um estádio de futebol, muitos vestindo camisas listradas em preto e branco, observam o campo. Um painel luminoso exibe a frase SEJA UM SÓCIO REI com um símbolo de coroa
Torcida do Santos durante partida  (Facebook/Reprodução)
Continua após publicidade
A parcela da torcida do Santos com menos de 35 anos Priorizar nos meus resultados Google

Mais da metade da torcida do Santos tem menos de 35 anos, segundo um relatório elaborado pela 2morrow Sports. A empresa de tecnologia e engajamento é responsável pela gestão do Sócio Rei, programa do clube.

Segundo o levantamento, a faixa entre 25 e 34 anos corresponde a 28,17% do total. Entre 16 e 24 anos, o percentual é de 20,1%. Já entre as crianças de até 15 anos, o número é de 9,2%.

Os dados foram levantados a partir da plataforma de sócios, que também é utilizada para comprar os ingressos para partidas. Todo torcedor precisa usar o sistema para comprar as entradas, mesmo os que não são associados.

“O relatório mostra que a principal base de nossa torcida está entre os jovens. A gestão tem promovido ações efetivas para atender esse público, como o ⁠contato próximo com as escolas Meninos da Vila, com o objetivo de aproximar cada vez mais crianças para o dia a dia do clube, seja por meio dos jogos, visitas e seletivas realizadas nas escolas, além da parceria com a Secretaria de Educação de Santos, que leva atletas das equipes masculina e feminina ao projeto Campeão na Escola”, afirma o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Siga
Continua após a publicidade

A presença do clube entre os torcedores mais jovens também se reflete no ambiente digital. Somando as cinco principais plataformas (Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok), o Santos ocupa a terceira colocação entre os clubes brasileiros, com 28 milhões de seguidores.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo retorno de Neymar, em janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

“Embora a chegada do Neymar Jr. tenha contribuído para ampliar esse alcance, o Santos já vinha promovendo uma mudança em sua estratégia de conteúdo digital. Houve um reposicionamento importante no TikTok, plataforma em que conseguimos dialogar diretamente com o público mais jovem. A Santos TV também exerce um papel relevante, com a produção de minisséries, documentários e conteúdos exclusivos que fortalecem a conexão entre o clube e a torcida”, avalia Caio Lacerda, Executivo de Marketing e Novos Negócios do Santos.

Publicidade
TAGS:
Futebol
Radar
Santos FC
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).