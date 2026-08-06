A parcela da torcida do Santos com menos de 35 anos
Estudo avaliou idade de torcedores cadastrados em plataforma do clube
Mais da metade da torcida do Santos tem menos de 35 anos, segundo um relatório elaborado pela 2morrow Sports. A empresa de tecnologia e engajamento é responsável pela gestão do Sócio Rei, programa do clube.
Segundo o levantamento, a faixa entre 25 e 34 anos corresponde a 28,17% do total. Entre 16 e 24 anos, o percentual é de 20,1%. Já entre as crianças de até 15 anos, o número é de 9,2%.
Os dados foram levantados a partir da plataforma de sócios, que também é utilizada para comprar os ingressos para partidas. Todo torcedor precisa usar o sistema para comprar as entradas, mesmo os que não são associados.
“O relatório mostra que a principal base de nossa torcida está entre os jovens. A gestão tem promovido ações efetivas para atender esse público, como o contato próximo com as escolas Meninos da Vila, com o objetivo de aproximar cada vez mais crianças para o dia a dia do clube, seja por meio dos jogos, visitas e seletivas realizadas nas escolas, além da parceria com a Secretaria de Educação de Santos, que leva atletas das equipes masculina e feminina ao projeto Campeão na Escola”, afirma o presidente do clube, Marcelo Teixeira.
A presença do clube entre os torcedores mais jovens também se reflete no ambiente digital. Somando as cinco principais plataformas (Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok), o Santos ocupa a terceira colocação entre os clubes brasileiros, com 28 milhões de seguidores.
O crescimento foi impulsionado principalmente pelo retorno de Neymar, em janeiro de 2025.
“Embora a chegada do Neymar Jr. tenha contribuído para ampliar esse alcance, o Santos já vinha promovendo uma mudança em sua estratégia de conteúdo digital. Houve um reposicionamento importante no TikTok, plataforma em que conseguimos dialogar diretamente com o público mais jovem. A Santos TV também exerce um papel relevante, com a produção de minisséries, documentários e conteúdos exclusivos que fortalecem a conexão entre o clube e a torcida”, avalia Caio Lacerda, Executivo de Marketing e Novos Negócios do Santos.