A parcela da torcida do Santos com menos de 35 anos

Mais da metade da torcida do Santos tem menos de 35 anos, segundo um relatório elaborado pela 2morrow Sports. A empresa de tecnologia e engajamento é responsável pela gestão do Sócio Rei, programa do clube.

Segundo o levantamento, a faixa entre 25 e 34 anos corresponde a 28,17% do total. Entre 16 e 24 anos, o percentual é de 20,1%. Já entre as crianças de até 15 anos, o número é de 9,2%.

Os dados foram levantados a partir da plataforma de sócios, que também é utilizada para comprar os ingressos para partidas. Todo torcedor precisa usar o sistema para comprar as entradas, mesmo os que não são associados.

“O relatório mostra que a principal base de nossa torcida está entre os jovens. A gestão tem promovido ações efetivas para atender esse público, como o ⁠contato próximo com as escolas Meninos da Vila, com o objetivo de aproximar cada vez mais crianças para o dia a dia do clube, seja por meio dos jogos, visitas e seletivas realizadas nas escolas, além da parceria com a Secretaria de Educação de Santos, que leva atletas das equipes masculina e feminina ao projeto Campeão na Escola”, afirma o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

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A presença do clube entre os torcedores mais jovens também se reflete no ambiente digital. Somando as cinco principais plataformas (Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok), o Santos ocupa a terceira colocação entre os clubes brasileiros, com 28 milhões de seguidores.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo retorno de Neymar, em janeiro de 2025.

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“Embora a chegada do Neymar Jr. tenha contribuído para ampliar esse alcance, o Santos já vinha promovendo uma mudança em sua estratégia de conteúdo digital. Houve um reposicionamento importante no TikTok, plataforma em que conseguimos dialogar diretamente com o público mais jovem. A Santos TV também exerce um papel relevante, com a produção de minisséries, documentários e conteúdos exclusivos que fortalecem a conexão entre o clube e a torcida”, avalia Caio Lacerda, Executivo de Marketing e Novos Negócios do Santos.