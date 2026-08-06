Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil hoje; Na ida, Colorado venceu por 2 a 0. Saiba como assistir ao vivo
O Corinthians recebe o Internacional nesta quinta-feira, 6, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Derrotado por 2 a 0 no Beira-Rio, o time paulista precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória alvinegra por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
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A situação obriga o Corinthians de Fernando Diniz a assumir riscos desde o início. Sem Yuri Alberto e com Memphis Depay indisponível, a principal dúvida está no comando do ataque. Pedro Raul aparece como candidato a titular, mas Gui Negão e Jesse Lingard também são alternativas. Rodrigo Garro, Breno Bidon e Kaio César devem concentrar a criação ofensiva.
O Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, chega a São Paulo podendo empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. A tendência é de uma formação com três zagueiros, com a proteção reforçada no meio-campo e a velocidade de Carbonero e Bernabei nas transições. Villagra, com dores na coxa, virou desfalque de última hora.
Como assistir a Corinthians x Internacional hoje?
Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Prováveis escalações
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Gui Negão ou Lingard). Técnico: Fernando Diniz.
Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Paulinho (Juninho), Bruno Henrique e Matheus Bahia; Carbonero, Bernabei e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG);
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
- AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).