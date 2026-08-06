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Esporte

Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Equipes decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil hoje; Na ida, Colorado venceu por 2 a 0. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 18h08
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Corinthians recebe o Internacional nesta quinta-feira, 6, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Derrotado por 2 a 0 no Beira-Rio, o time paulista precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente. Uma vitória alvinegra por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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A situação obriga o Corinthians de Fernando Diniz a assumir riscos desde o início. Sem Yuri Alberto e com Memphis Depay indisponível, a principal dúvida está no comando do ataque. Pedro Raul aparece como candidato a titular, mas Gui Negão e Jesse Lingard também são alternativas. Rodrigo Garro, Breno Bidon e Kaio César devem concentrar a criação ofensiva.

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O Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, chega a São Paulo podendo empatar ou até perder por um gol de diferença para garantir a classificação. A tendência é de uma formação com três zagueiros, com a proteção reforçada no meio-campo e a velocidade de Carbonero e Bernabei nas transições. Villagra, com dores na coxa, virou desfalque de última hora.

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Como assistir a Corinthians x Internacional hoje?

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 6, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul (Gui Negão ou Lingard). Técnico: Fernando Diniz.

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Paulinho (Juninho), Bruno Henrique e Matheus Bahia; Carbonero, Bernabei e Alan Patrick. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
  • Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG);
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
  • AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).
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TAGS:
Copa do Brasil
Corinthians
Futebol: onde assistir
Internacional
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