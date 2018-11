Palmeiras convida Bolsonaro para jogo de entrega da taça

O Palmeiras convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para ir ao Allianz Parque no próximo domingo, 2, assistir ao jogo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, será entregue ao clube a taça de campeão brasileiro, conquistado no último domingo após vitória de 1 a 0 diante do Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

A presidência do clube confirmou o convite e que ofereceu um camarote para Bolsonaro e sua equipe. O presidente eleito é declarado torcedor palmeirense e cogitou ir a São Januário assistir à partida em que o clube conquistou a taça pela décima vez no último final de semana. “Por mim eu ia, mas todos que participam da minha segurança foram unânimes em eu não aparecer. Vou ver o jogo de casa, torcer pelo empate”, disse o presidente, que também é torcedor do Vasco no Rio de Janeiro, onde vive.

Bolsonaro recebeu o nome Jair em homenagem a um ex-jogador palmeirense, Jair Rosa Pinto, ídolo de seu pai, também palmeirense. O presidente eleito nasceu no dia 21 de março de 1955, 34 anos depois do jogador, que na ocasião disputava sua última temporada pelo clube alviverde.

Em novembro de 2017, Bolsonaro visitou o Palmeiras em jogo no qual a equipe goleou o Sport por 5 a 1, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Durante a visita, ele foi ao vestiário do clube e tirou fotos com o volante da equipe, Felipe Melo, seu defensor e apoiador.

Neste ano, entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais, Bolsonaro postou uma foto sua tomando café da manhã com a camisa do clube alviverde. Em 2016, após a conquista do nono título brasileiro, o então deputado federal publicou um vídeo parabenizando o clube e declarando que “na democracia, o rodízio é salutar. No futebol, rodízio apenas na churrascaria”. Neste ano, ele parabenizou o clube pela conquista em forma de texto, por meio de sua conta no Twitter.