Real Madrid x Inter de Milão na Champions: onde assistir, horário e escalações
Gigantes europeus se enfrentam nesta terça, 8, no Santiago Bernabéu, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir
Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O Real Madrid estreia no torneio diante de sua torcida tentando responder à derrota por 1 a 0 para o Betis no Campeonato Espanhol. Antes do revés, a equipe havia iniciado a temporada da La Liga com três vitórias consecutivas, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga.
A equipe comandada por José Mourinho deve ter Thibaut Courtois no gol e um setor ofensivo liderado por Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Arda Güler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga aparecem entre as ausências apontadas para a estreia europeia, obrigando o treinador português a reorganizar o meio-campo.
Do outro lado, a Inter de Milão desembarca em Madri em situação diferente. O time italiano começou a Serie A com três vitórias em três jogos e chega embalado após superar o Napoli por 3 a 2 no fim de semana. Antes, também havia vencido Monza e Cagliari.
Cristian Chivu deve preservar a base da formação que vem atuando no Campeonato Italiano. Lautaro Martínez permanece como principal referência ofensiva, enquanto Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu comandam o meio-campo. Na defesa, Bastoni aparece como um dos pilares da equipe visitante.
O confronto reúne dois dos clubes mais tradicionais da história da competição. Real Madrid e Inter já se enfrentaram 19 vezes em torneios europeus, com dez vitórias espanholas, sete italianas e dois empates. O Real venceu seis dos últimos sete encontros entre as equipes e soma sete triunfos consecutivos como mandante diante do adversário.
Onde assistir à partida entre Real Madrid e Inter de Milão?
Real Madrid e Inter de Milão jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, TNT e HBO Max.
Prováveis escalações:
Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.
Inter de Milão: Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Çalhanoğlu, Barella, Zieliński e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.
Arbitragem:
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
- Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
- Quarto árbitro: Sam Barrott (Inglaterra);
- VAR: Andrew Dallas (Escócia);
- AVAR: Michael Salisbury (Inglaterra).