Real Madrid x Inter de Milão na Champions: onde assistir, horário e escalações

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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam pela Champions League nesta terça-feira, no Bernabéu. Os Merengues buscam recuperação após revés no Espanhol, enquanto a Inter chega invicta na Serie A. Um duelo de gigantes com históricos favoráveis ao Real em casa. Confira detalhes da partida, escalações e onde assistir.

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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Real Madrid estreia no torneio diante de sua torcida tentando responder à derrota por 1 a 0 para o Betis no Campeonato Espanhol. Antes do revés, a equipe havia iniciado a temporada da La Liga com três vitórias consecutivas, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga.

A equipe comandada por José Mourinho deve ter Thibaut Courtois no gol e um setor ofensivo liderado por Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Arda Güler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga aparecem entre as ausências apontadas para a estreia europeia, obrigando o treinador português a reorganizar o meio-campo.

Do outro lado, a Inter de Milão desembarca em Madri em situação diferente. O time italiano começou a Serie A com três vitórias em três jogos e chega embalado após superar o Napoli por 3 a 2 no fim de semana. Antes, também havia vencido Monza e Cagliari.

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Cristian Chivu deve preservar a base da formação que vem atuando no Campeonato Italiano. Lautaro Martínez permanece como principal referência ofensiva, enquanto Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu comandam o meio-campo. Na defesa, Bastoni aparece como um dos pilares da equipe visitante.

O confronto reúne dois dos clubes mais tradicionais da história da competição. Real Madrid e Inter já se enfrentaram 19 vezes em torneios europeus, com dez vitórias espanholas, sete italianas e dois empates. O Real venceu seis dos últimos sete encontros entre as equipes e soma sete triunfos consecutivos como mandante diante do adversário.

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Onde assistir à partida entre Real Madrid e Inter de Milão?

Real Madrid e Inter de Milão jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, TNT e HBO Max.

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Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Inter de Milão: Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Çalhanoğlu, Barella, Zieliński e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Arbitragem:

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);



Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);



Quarto árbitro: Sam Barrott (Inglaterra);



VAR: Andrew Dallas (Escócia);



AVAR: Michael Salisbury (Inglaterra).