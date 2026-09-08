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Real Madrid x Inter de Milão na Champions: onde assistir, horário e escalações

Gigantes europeus se enfrentam nesta terça, 8, no Santiago Bernabéu, pela 1ª rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 09h30 | Atualizado em 8 set 2026, 16h08
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 02: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 02, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Angel Martinez/Getty Images)
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Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

O Real Madrid estreia no torneio diante de sua torcida tentando responder à derrota por 1 a 0 para o Betis no Campeonato Espanhol. Antes do revés, a equipe havia iniciado a temporada da La Liga com três vitórias consecutivas, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga.

A equipe comandada por José Mourinho deve ter Thibaut Courtois no gol e um setor ofensivo liderado por Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Arda Güler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga aparecem entre as ausências apontadas para a estreia europeia, obrigando o treinador português a reorganizar o meio-campo.

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Do outro lado, a Inter de Milão desembarca em Madri em situação diferente. O time italiano começou a Serie A com três vitórias em três jogos e chega embalado após superar o Napoli por 3 a 2 no fim de semana. Antes, também havia vencido Monza e Cagliari.

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Cristian Chivu deve preservar a base da formação que vem atuando no Campeonato Italiano. Lautaro Martínez permanece como principal referência ofensiva, enquanto Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu comandam o meio-campo. Na defesa, Bastoni aparece como um dos pilares da equipe visitante.

O confronto reúne dois dos clubes mais tradicionais da história da competição. Real Madrid e Inter já se enfrentaram 19 vezes em torneios europeus, com dez vitórias espanholas, sete italianas e dois empates. O Real venceu seis dos últimos sete encontros entre as equipes e soma sete triunfos consecutivos como mandante diante do adversário.

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Onde assistir à partida entre Real Madrid e Inter de Milão?

Real Madrid e Inter de Milão jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, TNT e HBO Max.

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Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Konaté, Rüdiger e Huijsen; Dumfries, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz e Cucurella; Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Inter de Milão: Martínez; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Çalhanoğlu, Barella, Zieliński e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Arbitragem:

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Sam Barrott (Inglaterra);
  • VAR: Andrew Dallas (Escócia);
  • AVAR: Michael Salisbury (Inglaterra).
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