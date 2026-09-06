Corinthians x Chapecoense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Corinthians e Chapecoense se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão. O Timão busca reagir após três derrotas consecutivas, com desfalques na defesa e possíveis retornos no ataque. A Chape, lanterna do campeonato, tenta surpreender fora de casa. Um jogo crucial para ambos, com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

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Corinthians e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 6, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians chega ao confronto depois de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Na rodada passada, perdeu por 1 a 0 para o Santos, em casa, caiu para a décima colocação e permaneceu com 32 pontos. A diferença de desempenho entre as competições tem chamado atenção: classificado às quartas de final da Libertadores, o time de Fernando Diniz ainda não conseguiu apresentar no campeonato nacional a mesma regularidade do torneio continental.

A partida contra a Chapecoense também pode marcar o reencontro de peças importantes do ataque corintiano. Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay não atuam juntos há cerca de três meses, mas existe a possibilidade de o trio voltar a ficar à disposição. Yuri está na reta final da recuperação de uma lesão na coxa, enquanto Memphis teve dores no tornozelo durante a semana.

Se ganha alternativas no setor ofensivo, Fernando Diniz terá problemas para montar a defesa. Hugo Souza, Gabriel Paulista e Raniele estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentam a Chapecoense. Kauê Camargo deve assumir o gol, enquanto João Pedro aparece como opção para formar a dupla de zaga com Gustavo Henrique. Breno Bidon pode retornar ao meio-campo.

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A Chapecoense desembarca em São Paulo na lanterna do Brasileirão. A equipe comandada por Rafael Lacerda vem de derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, e tenta reagir no campeonato. A tendência é de manutenção da base utilizada na última rodada, com maior preocupação defensiva e aposta nas transições para explorar os espaços do Corinthians.

No primeiro turno, Chapecoense e Corinthians empataram por 0 a 0 na Arena Condá. Agora, o cenário coloca pressão sobre os dois lados: o Timão precisa aproveitar o mando de campo para interromper a queda no Brasileiro, enquanto a Chape tenta transformar um resultado fora de casa em ponto de partida para uma reação improvável na competição.

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Onde assistir à partida entre Corinthians e Chapecoense?

Corinthians e Chapecoense jogam neste domingo, 6, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

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Prováveis escalações

Corinthians: Kauê Camargo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon, Allan e André Carrillo; Rodrigo Garro, Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

Chapecoense: Anderson; Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo Reijers e Yago Felipe; Marcinho, Giovanni Augusto e Maurício Garcez; Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

Quarto árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN);

AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN);

AVAR2: Thiago do Carmo Brasil (RO);