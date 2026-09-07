Alvo de Flamengo e Botafogo, Luiz Henrique decide futuro no futebol russo
Atacante defendeu seleção brasileira na Copa do Mundo e também esteve no radar de clube italiano na janela de transferências
Apesar de receber propostas de saída nesta janela de transferências, Luiz Henrique permanecerá no Zenit, da Rússia. O atacante foi alvo de Flamengo, Botafogo e Roma, mas o clube russo negou as propostas.
O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros fixos, mais cinco milhões de bônus e recebeu o sinal positivo do atacante, segundo o ge, porém, o negócio não avançou.
Seu ex-clube, o Botafogo, também tentou ter o seu melhor jogador do título da Libertadores de 2024 de volta, mas esbarrou em questões financeiras e em uma possível troca com Danilo que não avançou, por recusa do volante.
A Roma também sondou o atacante no final da janela de transferências europeia na última semana, oferecendo 38 milhões de euros fixos e 5 milhões em bônus. O Zenit também recusou a proposta que consolidou a permanência do atleta na Rússia.
Mesmo atuando fora das principais ligas internacionais, Luiz Henrique segue entre os cotados para seguir na seleção brasileira neste novo ciclo de Copa do Mundo. O atacante de 25 anos defendeu a pentacampeã no Mundial deste ano, no México, Canadá e Estados Unidos e é um dos cotados para estar na convocação do técnico Carlo Ancelotti nesta quarta, 9, para os próximos amistosos do Brasil.