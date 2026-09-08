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Esporte

Jogos de hoje, terça, 8 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Champions League abre fase de liga; Fluminense, Vasco e São Paulo jogam pela Libertadores e Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 06h00
Vista do Estádio Alberto J. Armando, conhecido como 'La Bombonera', em Buenos Aires
La Bombonera, em Buenos Aires (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 8 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A terça-feira, 8 de setembro, oferece uma agenda muito movimentada, com o início da fase de liga da Champions League e a abertura das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Real Madrid x Inter de Milão, Porto x Manchester City e Borussia Dortmund x Villarreal estão entre as principais atrações europeias, enquanto Fluminense, Vasco e São Paulo representam o futebol brasileiro nos torneios continentais. Série B, Copa da Liga Inglesa, Championship e Campeonato Saudita completam o dia.

A Champions League abre sua fase de liga com seis partidas. Às 13h45, AEK Atenas x LASK e Club Brugge x Aston Villa inauguram a rodada. Mais tarde, às 16h, quatro confrontos acontecem simultaneamente: Borussia Dortmund x Villarreal, Porto x Manchester City, Lille x Real Betis e Real Madrid x Inter de Milão. A estreia já coloca frente a frente alguns dos principais candidatos a avançar diretamente ao mata-mata.

O futebol inglês também ocupa boa parte da tarde. Pela Copa da Liga Inglesa, a terceira fase tem quatro jogos: Sunderland x Hull City, Bournemouth x Lincoln City e Crystal Palace x Middlesbrough às 15h45, além de Millwall x Newcastle, às 16h. Pela Championship, Bolton x West Ham também se enfrentam às 16h.

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O Campeonato Saudita também tem rodada nesta terça-feira. Às 15h, Al-Ittihad x Al-Fayha se enfrentam.

Na América do Sul, as quartas de final começam às 19h. Pela Libertadores, o Fluminense recebe o Platense no Maracanã, no primeiro jogo da disputa por uma vaga na semifinal. No mesmo horário, pela Copa Sul-Americana, o Vasco visita o Independiente Santa Fe, em Bogotá.

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A Sul-Americana ainda reserva outro confronto de grande apelo para o público brasileiro. Às 21h30, Boca Juniors e São Paulo se enfrentam na Bombonera, no jogo de ida das quartas de final. O duelo abre uma eliminatória que será concluída na semana seguinte, no MorumBIS.

No Brasil, a Série B também terá duas partidas. Cuiabá x Athletic Club, às 20h30, movimenta a Arena Pantanal, enquanto Criciúma x Juventude, às 21h30, fecha a programação da segunda divisão nesta terça-feira. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 8 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 13h45 – AEK Atenas x LASK – TNT e HBO Max
  • 13h45 – Club Brugge x Aston Villa – Space e HBO Max
  • 16h00 – Borussia Dortmund x Villarreal – Canal TNTSportsBR no Youtube e HBO Max
  • 16h00 – Porto x Manchester City – Space e HBO Max
  • 16h00 – Lille x Real Betis – HBO Max
  • 16h00 – Real Madrid x Inter de Milão – TNT e HBO Max
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Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Ittihad x Al-Fayha – Sportv e Xsports

    Copa da Liga Inglesa

    • 15h45 – Sunderland x Hull City – Disney+
    • 15h45 – Bournemouth x Lincoln City – ESPN e Disney+
    • 15h45 – Crystal Palace x Middlesbrough – Disney+
    • 16h00 – Millwall x Newcastle – ESPN 4 e Disney+
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    Championship

    • 16h00 – Bolton x West Ham – ESPN 3 e Disney+

    Copa Libertadores

    • 19h00 – Fluminense x Platense – ESPN e Disney+

    Copa Sul-Americana

    • 19h00 – Independiente Santa Fe x Vasco – Paramount+
    • 21h30 – Boca Juniors x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 20h30 – Cuiabá x Athletic Club – Disney+
    • 21h30 – Criciúma x Juventude – ESPN 4, Disney+, Canal GOAT e Xsports
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    TAGS:
    Champions League
    Copa Libertadores
    Copa Sul-Americana
    Futebol Inglês
    Futebol: onde assistir
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