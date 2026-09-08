Bola de Ouro 2026: os indicados ao prêmio e a data da cerimônia
Vini Jr., Gabriel Magalhães, Marquinhos, Lorena e Flamengo representam o Brasil entre os indicados
A France Football divulgou nesta terça-feira, 8 de setembro, os indicados às categorias da 70ª edição da Bola de Ouro, que será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. Será a primeira vez que a tradicional cerimônia deixará Paris para ocorrer na capital britânica.
A mudança de sede tem caráter histórico. Londres foi escolhida como forma de homenagear Stanley Matthews, primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956. Desde 2024, a premiação é organizada pela France Football em parceria com a Uefa. A edição de 2026 considera o desempenho na temporada 2025/26 e inclui a Copa do Mundo disputada no período de avaliação, elemento que tornou a corrida pelo principal troféu individual ainda mais disputada.
Entre os homens, o Brasil terá três representantes na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo: Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. A lista de 30 candidatos ainda reúne nomes como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal e Rodri.
O clube com maior presença entre os nomes anunciados é o Paris Saint-Germain. Ao todo, nove dos 30 indicados defendem o time francês: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha. O clube também aparece entre os cinco concorrentes ao prêmio de melhor equipe masculina do ano.
A Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, também domina parte da lista. São seis espanhóis entre os 30 candidatos: Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz e Ferran Torres. Luis de la Fuente, comandante da seleção campeã mundial, está entre os indicados ao prêmio de melhor técnico, ao lado dos também espanhóis Mikel Arteta, Unai Emery e Luis Enrique.
No feminino, o Brasil é representado por Lorena, do Kansas City Current. A goleira está entre as 30 candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo e também concorre na categoria específica de melhor goleira. Na lista principal, ela divide espaço com estrelas como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Alessia Russo, Khadija Shaw, Barbra Banda e Melchie Dumornay.
A presença brasileira não se restringe aos jogadores. O Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube masculino do ano contra Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e Paris Saint-Germain. O rubro-negro foi indicado depois de uma temporada marcada pelos títulos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca.
Entre os goleiros, o cabo-verdiano Vozinha, uma das histórias da Copa do Mundo, está entre os dez concorrentes ao Troféu Yashin. Ele disputa com Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Gregor Kobel, Joan García, Édouard Mendy, Emiliano Martínez, David Raya, Unai Simón e Matvey Safonov. No feminino, a brasileira Lorena, do Kansas City Current e da Seleção Brasileira, está entre as cinco indicadas ao prêmio de melhor goleira.
Todos os indicados:
Melhor jogador
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
- Marc Cucurella (Chelsea/Espanha)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Manchester City/Espanha)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (Barcelona/Espanha)
- Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
Melhor jogadora
- Selma Bacha (OL Lyonnes/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Países Baixos)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Países Baixos)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (OL Lyonnes/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Mapi León (Barcelona e London City Lionesses/Espanha)
- Lorena (Kansas City Current/Brasil)
- Melvine Malard (Manchester United e Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage e Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Países Baixos)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (Barcelona e London City Lionesses/Espanha)
- Wendie Renard (OL Lyonnes/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid e OL Lyonnes/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão e Como/Bélgica)
Melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City Current/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Países Baixos)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Técnico do ano (masculino)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Técnico do ano (feminino)
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic e BK Häcken)
Clube do ano (masculino)
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint-Germain (França)
Clube do ano (feminino)
- Barcelona (Espanha)
- Bayern de Munique (Alemanha)
- América do México (Máxico)
- Manchester City (Inglaterra)
- Lyon (França)
A votação da Bola de Ouro é feita por um júri internacional de jornalistas. Na premiação masculina, participam representantes dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa. Entre os principais critérios estão o desempenho individual, a capacidade de ser decisivo, os títulos conquistados e o comportamento esportivo. Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí venceram as categorias masculina e feminina em 2025.