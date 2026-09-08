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Esporte

Club Brugge x Aston Villa na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, na Bélgica, pela primeira rodada da fase de liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h57
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 12: A general stadium view ahead of the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off first leg match between Club Brugge KV and Atalanta BC at Jan Breydel Stadium on February 12, 2025 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Jan Breydel Stadium, em Bruges (Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Club Brugge e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O time belga inicia sua caminhada na competição tentando aproveitar o fator casa para largar com três pontos. A equipe comandada por Ivan Leko terá como uma de suas principais referências o meio-campista Hans Vanaken, responsável pela organização do setor ofensivo e peça central do Club Brugge nas últimas temporadas.

Para a estreia, os belgas devem ter Carlos Forbs e Diakhon pelos lados do campo, com Tresoldi como referência no ataque. A principal ausência é o zagueiro Joel Ordóñez, fora por causa de uma lesão no pé.

Siga

O Aston Villa chega à Bélgica novamente comandado pelo espanhol Unai Emery e tenta começar a competição europeia com um resultado positivo fora de casa. A equipe inglesa conta com nomes experientes como Pau Torres, Matty Cash, Boubacar Kamara e John McGinn.

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Entre as novidades do provável time titular aparecem João Gomes no meio-campo e Nicolas Jackson no comando do ataque. O Villa, porém, não poderá contar com Johan Manzambi, que está fora devido a uma lesão no joelho.

O confronto também reedita um duelo recente da Champions League. As equipes se encontraram três vezes na edição de 2024/25, com duas vitórias do Aston Villa e uma do Club Brugge. Os ingleses levaram a melhor no encontro mais recente, quando venceram por 3 a 0 pelas oitavas de final.

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Onde assistir à partida entre Club Brugge e Aston Villa?

Club Brugge e Aston Villa jogam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Club Brugge: Sommer; Sabbe, Mechele, Han-beom Lee e Seys; Potts e Vanaken; Carlos Forbs, Vetlesen e Diakhon; Tresoldi. Técnico: Ivan Leko.

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara e João Gomes; McGinn, Buendía e Hemmings; Jackson. Técnico: Unai Emery.

Arbitragem:

  • Árbitro: Sandro Schärer (Suíça);
  • Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça);
  • Quarto árbitro: Anojen Kanagasingam (Suíça);
  • VAR: Fedayi San (Suíça);
  • AVAR: Bastian Dankert (Alemanha).
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