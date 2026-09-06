Botafogo x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Nilton Santos pela 26ª rodada do Brasileirão. O Verdão lidera, enquanto o Alvinegro busca reabilitação após resultados negativos. O jogo pode marcar a reestreia de Tiquinho Soares pelo Botafogo, enquanto o Palmeiras deve ir com força máxima para defender a ponta. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

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Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 6, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos bastante diferentes na competição: o Verdão chega como líder, com 52 pontos em 25 partidas, enquanto o Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 30 pontos em 24 jogos.

O Botafogo entra em campo pressionado por uma sequência negativa. A equipe perdeu os dois últimos compromissos no Brasileirão, primeiro por 3 a 2 para o Athletico-PR e depois por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. A derrota no clássico ampliou a cobrança sobre o time comandado interinamente por Rodrigo Bellão, que tenta recuperar estabilidade depois de semanas turbulentas dentro e fora de campo.

O confronto deste domingo também pode marcar uma novidade no ataque alvinegro: Tiquinho Soares deve fazer a sua reestreia pela equipe. Já Matheus Martins não deve ficar à disposição depois de retornar da Rússia, onde teve a transferência ao Dínamo Moscou cancelada após os exames médicos.

Do outro lado, a equipe de Abel Ferreira lidera o Brasileiro com 15 vitórias em 25 partidas e vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol última rodada. No meio da semana, o Verdão também garantiu classificação às semifinais da Copa do Brasil depois de empatar sem gols com o Santos na Vila Belmiro e confirmar a vantagem construída na vitória por 3 a 0 no jogo de ida.

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Abel Ferreira ainda administra o desgaste provocado pela sequência de decisões. Jhon Arias, Piquerez e Alexander Barboza voltaram recentemente aos treinamentos depois de problemas físicos, enquanto Ramón Sosa, Paulinho e Jefté estão entre as baixas do elenco. Como alguns titulares foram preservados diante do Santos, a tendência é de retorno de força máxima para defender a liderança no Nilton Santos.

O duelo também ganhou peso nos últimos anos. No primeiro turno, em março, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1. O Verdão também levou a melhor nos dois encontros anteriores, ambos por 1 a 0, um pelo Brasileirão de 2025 e outro pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Antes dessa sequência, o Botafogo estava invicto há cinco partidas contra o Verdão, com três vitórias e dois empates entre 2024 e o início de 2025.

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Palmeiras?

Botafogo e Palmeiras jogam neste domingo, 6, às 18h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

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Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Danilo; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE);

Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE);

AVAR2: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).