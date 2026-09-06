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Esporte

Botafogo x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Glorioso tenta reagir diante de sua torcida, enquanto Verdão defende a liderança neste domingo, 6

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 12h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 6, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes em momentos bastante diferentes na competição: o Verdão chega como líder, com 52 pontos em 25 partidas, enquanto o Alvinegro ocupa a 12ª posição, com 30 pontos em 24 jogos.

O Botafogo entra em campo pressionado por uma sequência negativa. A equipe perdeu os dois últimos compromissos no Brasileirão, primeiro por 3 a 2 para o Athletico-PR e depois por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. A derrota no clássico ampliou a cobrança sobre o time comandado interinamente por Rodrigo Bellão, que tenta recuperar estabilidade depois de semanas turbulentas dentro e fora de campo.

O confronto deste domingo também pode marcar uma novidade no ataque alvinegro: Tiquinho Soares deve fazer a sua reestreia pela equipe. Já Matheus Martins não deve ficar à disposição depois de retornar da Rússia, onde teve a transferência ao Dínamo Moscou cancelada após os exames médicos.

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Do outro lado, a equipe de Abel Ferreira lidera o Brasileiro com 15 vitórias em 25 partidas e vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol última rodada. No meio da semana, o Verdão também garantiu classificação às semifinais da Copa do Brasil depois de empatar sem gols com o Santos na Vila Belmiro e confirmar a vantagem construída na vitória por 3 a 0 no jogo de ida.

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Abel Ferreira ainda administra o desgaste provocado pela sequência de decisões. Jhon Arias, Piquerez e Alexander Barboza voltaram recentemente aos treinamentos depois de problemas físicos, enquanto Ramón Sosa, Paulinho e Jefté estão entre as baixas do elenco. Como alguns titulares foram preservados diante do Santos, a tendência é de retorno de força máxima para defender a liderança no Nilton Santos.

O duelo também ganhou peso nos últimos anos. No primeiro turno, em março, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1. O Verdão também levou a melhor nos dois encontros anteriores, ambos por 1 a 0, um pelo Brasileirão de 2025 e outro pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Antes dessa sequência, o Botafogo estava invicto há cinco partidas contra o Verdão, com três vitórias e dois empates entre 2024 e o início de 2025. 

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Palmeiras?

Botafogo e Palmeiras jogam neste domingo, 6, às 18h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere. 

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Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Danilo; Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Mauricio e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE);
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE);
  • AVAR2: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).
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