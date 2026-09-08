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Esporte

Bola de Ouro 2026: confira todos os indicados à premiação

Goleira Lorena recebe duas indicações e três atletas representam Brasil na disputa masculina

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h48 | Atualizado em 8 set 2026, 11h58
This photograph shows the 2024 Ballon d'Or trophy during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Troféu da Bola de Ouro (Franck Fife/AFP)
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Bola de Ouro 2026: confira todos os indicados à premiação Priorizar nos meus resultados Google

A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça, 8, os indicados à sua premiação. Nas principais categorias individuais, 30 jogadores foram selecionados para disputar a chancela de melhor do mundo. Os vencedores da 70ª edição serão anunciados no dia 26 de outubro, em cerimônia em Londres, na Inglaterra. 

O Brasil tem quatro atletas indicados nas categorias individuais. A goleira Lorena é a única com duas indicações, de melhor goleira (Troféu Yashin) e melhor jogadora (Bola de Ouro). Na categoria masculina de melhor jogador são três representantes brasileiros: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr. O Flamengo recebeu uma indicação na categoria de clube do ano.

Confira os indicados:

Bola de Ouro masculina

Siga
  • Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha)
  • Ousmane Dembélé (PSG/França)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
  • Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
  • Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
  • Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
  • Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
  • Marquinhos (PSG/Brasil)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
  • Nuno Mendes (PSG/Portugal)
  • Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
  • João Neves (PSG/Portugal)
  • Michael Olise (Bayern de Munique/França)
  • Willian Pacho (PSG/Equador)
  • Julian Quiñones (Al-Qadsiah/México)
  • Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
  • Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha)
  • Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
  • Willlian Saliba (Arsenal/França)
  • Ferran Torres (PSG e Barcelona/Espanha)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
  • Vitinha (PSG/Portugal)

Bola de Ouro feminina

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  • Selma Bacha (Lyon/França)
  • Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
  • Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
  • Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
  • Scarlett Camberos (América do México/México)
  • Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
  • Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Melchie Dumonay (Lyon/Haiti)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
  • Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
  • Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
  • Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
  • Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
  • Mapi León (Barcelona/Espanha)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Melvine Malard (Chelsea/França)
  • Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
  • Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
  • Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
  • Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
  • Alexia Putellas (London City/Espanha)
  • Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
  • Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
  • Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
  • Tessa Wullaert (Inter de MIlão/Bélgica)

Melhor goleiro

  • Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
  • Joan García (Barcelona/Espanha)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
  • David Raya (Arsenal/Espanha)
  • Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
  • Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor goleira

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  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
  • Cata Coll (Barcelona/Espanha)
  • Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
  • Lorena (Kansas City/Brasil)
  • Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Melhor técnico (masculino)

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de La Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincente Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Melhor técnico (feminino)

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  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano (masculino)

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • Paris Saint-Germain

Clube do ano (feminino)

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  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Melhor jogadora sub-21

  • Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
  • Vicky López (Barcelona/Espanha)
  • Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
  • Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
  • Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)

Melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
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TAGS:
bola de ouro
Futebol internacional
premiação
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