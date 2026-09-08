Bola de Ouro 2026: confira todos os indicados à premiação
Goleira Lorena recebe duas indicações e três atletas representam Brasil na disputa masculina
A organização da Bola de Ouro divulgou nesta terça, 8, os indicados à sua premiação. Nas principais categorias individuais, 30 jogadores foram selecionados para disputar a chancela de melhor do mundo. Os vencedores da 70ª edição serão anunciados no dia 26 de outubro, em cerimônia em Londres, na Inglaterra.
O Brasil tem quatro atletas indicados nas categorias individuais. A goleira Lorena é a única com duas indicações, de melhor goleira (Troféu Yashin) e melhor jogadora (Bola de Ouro). Na categoria masculina de melhor jogador são três representantes brasileiros: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr. O Flamengo recebeu uma indicação na categoria de clube do ano.
Confira os indicados:
Bola de Ouro masculina
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (PSG/Equador)
- Julian Quiñones (Al-Qadsiah/México)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- Willlian Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (PSG e Barcelona/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
Bola de Ouro feminina
- Selma Bacha (Lyon/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (América do México/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumonay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de MIlão/Bélgica)
Melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
Melhor técnico (masculino)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de La Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincente Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Melhor técnico (feminino)
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano (masculino)
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Clube do ano (feminino)
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
Melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)