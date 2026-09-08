Porto x Manchester City na Champions League: onde assistir, horário e escalações

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Porto e Manchester City se enfrentam na Champions League com expectativas altas. O Porto chega com 100% de aproveitamento na temporada, enquanto o City, sob nova direção de Maresca, busca consolidar seu bom início na Premier League. Um duelo imperdível com grandes nomes em campo e arbitragem de peso. Acompanhe a estreia das equipes e descubra onde assistir.

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Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O Porto chega à estreia europeia em excelente momento. A equipe portuguesa tem 100% de aproveitamento na temporada: conquistou a Supertaça de Portugal e venceu as cinco primeiras partidas disputadas pelo Campeonato Português. O bom início aumenta a expectativa em torno do time comandado pelo italiano Francesco Farioli.

Para o confronto, o treinador deve apostar em um ataque com William Gomes e Pepê ao lado do centroavante André Silva. No meio-campo, Gabri Veiga é uma das referências de uma equipe que tenta explorar a força do mando de campo para iniciar a Champions com um resultado positivo.

O Manchester City também começou bem a temporada. Apesar da derrota para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, o clube inglês venceu seus três primeiros compromissos pela Premier League. A principal mudança está no banco de reservas: depois de 11 temporadas sob o comando de Pep Guardiola, o City agora é dirigido pelo italiano Enzo Maresca.

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Maresca indicou que pretende dar espaço a algumas das novidades do elenco já na estreia europeia. Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye e Divine Mukasa McAidoo estão entre os nomes que podem ganhar minutos, enquanto Enzo Fernández, principal reforço da janela, deve ocupar um papel importante no meio-campo. Erling Haaland segue como a grande referência ofensiva.

O duelo também carrega um ingrediente especial para a arbitragem. Szymon Marciniak, escolhido para comandar a partida, foi justamente o árbitro da final da Champions League de 2023, quando o Manchester City derrotou a Inter de Milão e conquistou o torneio pela primeira vez. O polonês já apitou três partidas do Porto em competições europeias.

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Onde assistir à partida entre Porto e Manchester City?

Porto e Manchester City jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior e Francisco Moura; Fofana, Rosario e Gabri Veiga; William Gomes, André Silva e Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Manchester City: Donnarumma; Gvardiol, Guéhi, Rúben Dias e Khusanov; Bouaddi, Anderson, Ndiaye e Enzo Fernández; McAidoo e Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

Arbitragem:

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia);



Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia);



Quarto árbitro: Paweł Raczkowski (Polônia);



VAR: Pol van Boekel (Países Baixos);



AVAR: Dennis Higler (Países Baixos).