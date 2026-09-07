O que Mbappé disse sobre as suas chances de ganhar a Bola de Ouro

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Kylian Mbappé, agora o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 22 gols, expressou otimismo sobre suas chances de conquistar a Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid, que superou Messi e Klose, acredita que “pode ser um bom ano” para levar o cobiçado prêmio, endossado por seu técnico, José Mourinho.

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O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, disse na segunda-feira (7) que “pode ser um bom ano” para ganhar a Bola de Ouro, após se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Mbappé marcou dez vezes no Mundial disputado na América do Norte e chegou à marca de 22 gols em três participações no torneio, superando os 21 do astro argentino Lionel Messi e os 16 do alemão Mirloslav Klose.

“Acho que pode ser um bom ano para mim, para ganhar a Bola de Ouro”, afirmou o atacante na entrevista coletiva prévia ao confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, que acontece na terça-feira.

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Mbappé fez esses comentários depois que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, sugeriu recentemente, sem citá-lo explicitamente, que ele merecia o prêmio, que ele ainda não conquistou.

Mourinho considera que a Bola de Ouro deve ser entregue a jogadores que, “quando se aposentam, sentimos falta para sempre”, e não só por vencer a Champions ou a Copa do Mundo.

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“Sabemos quem fez história em nível mundial neste verão”, acrescentou Mourinho, sobre Mbappé ter se tornado o maior artilheiro das Copas.

“Quando se joga no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, de maneira natural as pessoas te associam a este tipo de prêmio”, afirmou o francês.

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Perguntado sobre se ele mesmo se considera o melhor do mundo, respondeu que “sempre”, mas que “isso é algo muito pessoal e cada um tem a sua opinião”.

“Tenho a sensação de que é um bom ano para isso [ganhar a Bola de Ouro], mas falta muito tempo e as pessoas têm a liberdade de votarem em quem acham que é o melhor jogador do mundo”, concluiu.

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A premiação da Bola de Ouro é realizada pela revista francesa France Football. Neste ano, o evento chega a sua 70ª edição e será realizado no dia 26 de outubro em Londres, na Inglaterra, em homenagem ao primeiro vencedor, o inglês Stanley Matthews.

Companheiro de Mbappé na seleção, Ousmane Dembélé é o atual vencedor na categoria masculina, enquanto a espanhola Aitana Bonmatí chegou a sua terceira Bola de Ouro consecutiva na temporada passada na categoria feminina.