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Esporte

Borussia Dortmund x Villarreal na Champions: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça, 8, no Signal Iduna Park, pela primeira rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h00 | Atualizado em 8 set 2026, 16h09
DORTMUND, GERMANY - JANUARY 29: A general view inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between Borussia Dortmund and FC Shakhtar Donetsk at BVB Stadion Dortmund on January 29, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
Signal Iduna Park, em Dortmund (Stuart Franklin/Getty Images)
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Borussia Dortmund e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. 

O Borussia Dortmund chega à estreia europeia embalado pelo início positivo no Campeonato Alemão. A equipe comandada por Niko Kovac venceu as duas primeiras partidas da Bundesliga e tenta aproveitar a força do Signal Iduna Park para começar a campanha europeia com três pontos.

Para o confronto, o treinador terá problemas principalmente no sistema defensivo. Ramy Bensebaini e Nico Schlotterbeck estão suspensos, enquanto Filippo Mané está fora por lesão muscular. Daniel Svensson e Konstantinos Karetsas, que fizeram trabalhos individuais na véspera, foram liberados pelo treinador e estão à disposição. Serhou Guirassy deve ser novamente a principal referência no comando do ataque.

Siga

O Villarreal desembarca na Alemanha tentando mudar o rumo de seu começo de temporada. O clube espanhol ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas da La Liga, com dois empates e duas derrotas, cenário que aumenta a importância de um resultado positivo já na estreia da Champions.

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A equipe dirigida por Iñigo Pérez deve apostar na experiência de Gerard Moreno no ataque, acompanhado por Georges Mikautadze. Nicolas Pépé e Tajon Buchanan aparecem como opções pelos lados, enquanto Santi Comesaña e Pape Gueye devem formar a base do meio-campo. Juan Foyth é dúvida por um problema no tendão de Aquiles.

Borussia Dortmund e Villarreal têm um encontro recente na competição. Na Champions League 2025/26, os alemães venceram o adversário espanhol por 4 a 0, também em Dortmund. 

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Onde assistir à partida entre Borussia Dortmund e Villarreal?

Borussia Dortmund e Villarreal jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max e do canal da TNT Sports Brasil no YouTube.

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Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton e Svensson; Ryerson, Veerman, Bellingham e Beier; Karetsas e Nwaneri; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga e Carlos Romero; Pépé, Santi Comesaña, Gueye e Buchanan; Gerard Moreno e Mikautadze. Técnico: Iñigo Pérez.

Arbitragem:

  • Árbitro: Simone Sozza (Itália);
  • Assistentes: Davide Imperiale (Itália) e Giovanni Baccini (Itália);
  • Quarto árbitro: Andrea Colombo (Itália);
  • VAR: Daniele Chiffi (Itália);
  • AVAR: Marco Di Bello (Itália).
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