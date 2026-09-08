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AEK x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 09h04
Athens , Greece - 16 June 2023; A general view inside the stadium before the UEFA EURO 2024 Championship qualifying group B match between Greece and Republic of Ireland at the OPAP Arena in Athens, Greece. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
Estádio Agia Sophia, em Atenas (Seb Daly/Sportsfile/Getty Images)
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AEK Atenas e LASK se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

O AEK retorna à principal competição de clubes da Europa depois de oito anos. A equipe grega chega à estreia em bom momento e ocupa a vice-liderança do campeonato nacional. Antes de alcançar a fase de liga, o time comandado por Marko Nikolic passou pelo Levski Sofia nas eliminatórias.

Dentro de casa, os gregos apostam em nomes experientes para começar a campanha com vitória. Luka Jovic deve formar o ataque ao lado de Barnabás Varga, enquanto Razvan Marin e Lovro Majer aparecem entre as opções para o meio-campo.

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Do outro lado, o LASK vive um momento histórico. O clube austríaco disputa pela primeira vez a fase principal da Champions League e chega embalado após eliminar o Celtic nas preliminares. Depois de perder por 3 a 0 na Escócia, a equipe conseguiu uma virada expressiva ao vencer por 5 a 1 na Áustria.

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O time comandado por Dietmar Kuhbauer também começou bem a temporada doméstica. A provável formação conta com nomes como George Bello, Sascha Horvath e Moses Usor, enquanto Maximilian Entrup dá lugar a Lang entre as opções para o setor ofensivo.

O encontro será inédito em competições europeias. 

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Onde assistir à partida entre AEK e LASK?

AEK e LASK jogam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max.

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Prováveis escalações:

AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Marin, Vitalis e Koita; Varga e Jovic. Técnico: Marko Nikolic.

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich e Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath e Bello; Usor e Lang. Técnico: Dietmar Kuhbauer.

Arbitragem:

  • Árbitro: Luís Godinho (Portugal);
  • Assistentes: Pedro Martins (Portugal) e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire (Portugal);
  • Quarto árbitro: André Narciso (Portugal);
  • VAR: Tiago Martins (Portugal);
  • AVAR: Fábio Oliveira Melo (Portugal).
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