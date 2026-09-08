AEK x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga
AEK Atenas e LASK se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O AEK retorna à principal competição de clubes da Europa depois de oito anos. A equipe grega chega à estreia em bom momento e ocupa a vice-liderança do campeonato nacional. Antes de alcançar a fase de liga, o time comandado por Marko Nikolic passou pelo Levski Sofia nas eliminatórias.
Dentro de casa, os gregos apostam em nomes experientes para começar a campanha com vitória. Luka Jovic deve formar o ataque ao lado de Barnabás Varga, enquanto Razvan Marin e Lovro Majer aparecem entre as opções para o meio-campo.
Do outro lado, o LASK vive um momento histórico. O clube austríaco disputa pela primeira vez a fase principal da Champions League e chega embalado após eliminar o Celtic nas preliminares. Depois de perder por 3 a 0 na Escócia, a equipe conseguiu uma virada expressiva ao vencer por 5 a 1 na Áustria.
O time comandado por Dietmar Kuhbauer também começou bem a temporada doméstica. A provável formação conta com nomes como George Bello, Sascha Horvath e Moses Usor, enquanto Maximilian Entrup dá lugar a Lang entre as opções para o setor ofensivo.
O encontro será inédito em competições europeias.
Onde assistir à partida entre AEK e LASK?
AEK e LASK jogam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max.
Prováveis escalações:
AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Marin, Vitalis e Koita; Varga e Jovic. Técnico: Marko Nikolic.
LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich e Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath e Bello; Usor e Lang. Técnico: Dietmar Kuhbauer.
Arbitragem:
- Árbitro: Luís Godinho (Portugal);
- Assistentes: Pedro Martins (Portugal) e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire (Portugal);
- Quarto árbitro: André Narciso (Portugal);
- VAR: Tiago Martins (Portugal);
- AVAR: Fábio Oliveira Melo (Portugal).