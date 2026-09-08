AEK x LASK na Champions League: onde assistir, horário e escalações

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AEK Atenas e LASK fazem confronto inédito pela fase de liga da Champions League. Os gregos retornam após oito anos, enquanto os austríacos vivem momento histórico em sua primeira participação. Ambos chegam embalados, prometendo um jogo com emoção e lances decisivos em Atenas. Transmissão ao vivo do Space e HBO Max.

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AEK Atenas e LASK se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O AEK retorna à principal competição de clubes da Europa depois de oito anos. A equipe grega chega à estreia em bom momento e ocupa a vice-liderança do campeonato nacional. Antes de alcançar a fase de liga, o time comandado por Marko Nikolic passou pelo Levski Sofia nas eliminatórias.

Dentro de casa, os gregos apostam em nomes experientes para começar a campanha com vitória. Luka Jovic deve formar o ataque ao lado de Barnabás Varga, enquanto Razvan Marin e Lovro Majer aparecem entre as opções para o meio-campo.

Do outro lado, o LASK vive um momento histórico. O clube austríaco disputa pela primeira vez a fase principal da Champions League e chega embalado após eliminar o Celtic nas preliminares. Depois de perder por 3 a 0 na Escócia, a equipe conseguiu uma virada expressiva ao vencer por 5 a 1 na Áustria.

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O time comandado por Dietmar Kuhbauer também começou bem a temporada doméstica. A provável formação conta com nomes como George Bello, Sascha Horvath e Moses Usor, enquanto Maximilian Entrup dá lugar a Lang entre as opções para o setor ofensivo.

O encontro será inédito em competições europeias.

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Onde assistir à partida entre AEK e LASK?

AEK e LASK jogam nesta terça-feira, 8, às 13h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space e da HBO Max.

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Prováveis escalações:

AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Marin, Vitalis e Koita; Varga e Jovic. Técnico: Marko Nikolic.

LASK: Jungwirth; Mbuyamba, Tornich e Andrade; Jorgensen, Ljubicic, Bogarde, Horvath e Bello; Usor e Lang. Técnico: Dietmar Kuhbauer.

Arbitragem:

Árbitro: Luís Godinho (Portugal);



Assistentes: Pedro Martins (Portugal) e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire (Portugal);



Quarto árbitro: André Narciso (Portugal);



VAR: Tiago Martins (Portugal);



AVAR: Fábio Oliveira Melo (Portugal).