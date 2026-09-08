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Esporte

Champions League 2026/27: veja horários e destaques da primeira rodada, que começa hoje

Real Madrid x Inter de Milão é o principal confronto da abertura da fase de liga nesta terça-feira, 8

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h49 | Atualizado em 8 set 2026, 11h13
A taça da UEFA Champions League, prateada e brilhante, em destaque sobre um pedestal iluminado em um palco escuro. Ao fundo, telões exibem um estádio de futebol lotado, com gramado verde e arquibancadas azuis, sob holofotes brancos. O ambiente é de grande evento esportivo
Troféu da Champions League (Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Champions League 2026/27: veja horários e destaques da primeira rodada, que começa hoje Priorizar nos meus resultados Google

A bola volta a rolar nesta terça-feira, 8, para a fase de liga da Champions League. A edição 2026/27 começa com seis partidas no primeiro dia e uma agenda que se estende até quinta-feira, 10, reunindo campeões nacionais, candidatos ao título e alguns estreantes na elite europeia. O assunto está em alta no Google Trends.

O principal duelo desta terça coloca frente a frente Real Madrid e Inter de Milão, às 16h, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol chega pressionado a reagir depois da derrota por 1 a 0 para o Betis na La Liga, enquanto a Inter iniciou o Campeonato Italiano com três vitórias consecutivas. O confronto também marca o começo da campanha europeia do Real sob o comando de José Mourinho. 

No mesmo horário, o Manchester City visita o Porto no Estádio do Dragão. Os portugueses chegam embalados por uma sequência de cinco vitórias no campeonato nacional, enquanto o City abre mais uma tentativa de conquistar o torneio em meio a uma reformulação do elenco e da comissão técnica. Borussia Dortmund x Villarreal e Lille x Betis completam a faixa das 16h desta terça-feira.

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Mais cedo, às 13h45, Club Brugge e Aston Villa voltam a se encontrar depois dos duelos recentes entre as equipes na Champions, enquanto AEK Atenas e LASK também fazem sua estreia na fase de liga. 

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A rodada de abertura guarda atrações também para quarta e quinta-feira. Barcelona x Feyenoord, Liverpool x Atlético de Madrid e Napoli x Arsenal estão entre os principais jogos de quarta-feira, 9. Na quinta, 10, Bayern de Munique, Manchester United e Roma entram em campo. Ao todo, os 18 confrontos da primeira rodada serão distribuídos pelos três dias.

O torneio mantém o formato de liga adotado pela Uefa nas últimas temporadas. São 36 clubes em uma classificação única, com cada equipe disputando oito partidas contra adversários diferentes. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre a nona e a 24ª posições precisam passar pelos playoffs. Atual bicampeão, o Paris Saint-Germain tenta alcançar o terceiro título consecutivo.

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Jogos da primeira rodada da fase de liga da Champions League 26/27:

Terça-feira, 8:

13h45 (horário de Brasília)

  • AEK Atenas x LASK
  • Club Brugge x Aston Villa
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16h (horário de Brasília)

  • Borussia Dortmund x Villarreal
  • Porto x Manchester City
  • Lille x Betis
  • Real Madrid x Inter de Milão

Quarta-feira, 9:

13h45 (horário de Brasília)

  • Barcelona x Feyenoord
  • Stuttgart x Viking
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16h (horário de Brasília)

  • Liverpool x Atlético de Madrid
  • Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava
  • Sporting x Galatasaray
  • Napoli x Arsenal

Quinta-feira, 10:

13h45 (horário de Brasília)

  • Fenerbahçe x Roma
  • PSV x Shakhtar Donetsk
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16h (horário de Brasília)

  • Como x RB Leipzig
  • Bayern de Munique x Bodø/Glimt
  • Manchester United x Sabah
  • Slavia Praga x Lens
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TAGS:
Champions League
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