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Recorde mundial: homem levanta peso maior do que Cristo Redentor em menos de 24h

Personal trainer Daniel Mulligan realizou feito para arrecadar doações para amigo com câncer

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h00 | Atualizado em 8 set 2026, 11h14
Homem barbudo de boné e regata preta fazendo levantamento terra em três momentos: concentrado na barra, erguendo o peso e exausto no chão com sangramento no nariz
Daniel Mulligan durante quebra de recorde de levantamento terra  (Guinness World Records/Divulgação)
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O personal trainer Daniel Mulligan quebrou o recorde de maior peso erguido em levantamento terra (deadlifting) em 24 horas, na categoria masculina. O britânico realizou o feito em dezembro do ano passado e foi reconhecido pelo Guinness World Record. Ele levantou 822.242 kg no total, peso maior do que o do Cristo Redentor.

A estátua no Rio de Janeiro pesa cerca de 635.000kg. Com a nova marca, Mulligan também deixou para trás o então detentor do recorde, o britânico Nick Riding, que tinha erguido 580.220kg em 2022.

Durante as 24 horas, o personal realizou 11.749 repetições, o equivalente a oito repetições por minuto. Mulligan treinou por cinco meses para quebrar o recorde enfrentando bolhas nas mãos e inclusive uma pequena hérnia.

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Pessoa com tronco nu e roupão azul e cinza, segurando uma tigela com água escura e pedras, mostrando as palmas das mãos com calos e pele descascando
Daniel Mulligan ficou ocom bolhas nas mãoes durante quebra de recorde de levantamento terra (Guinness World Records/Divulgação)
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A motivação de Mulligan para quebrar o recorde surgiu do diagnóstico de câncer de uma amiga.

“Sou bom em levantamento terra e tenho ótima resistência, mas quando minha amiga foi diagnosticada com câncer, isso me motivou a encontrar algo grande o suficiente para impulsionar as doações. Quebrar um recorde mundial do Guinness levantando peso por 24 horas foi, no mínimo, uma grande conquista”, afirmou o personal trainer em comunicado do Guinness World Records.

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Homem barbudo, sem camisa e de shorts pretos, deitado exausto no chão cinza após levantar peso, com uma barra e anilhas vermelhas ao lado. Outras pessoas e equipamentos de ginástica estão ao fundo
Daniel Mulligan deitado ao lado do peso (Guinness World Records/Divulgação)

Com o recorde, ele arrecadou 7.032 libras esterlinas em doações (48.721 reais). 

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“Também acredito muito em testarmos nossos limites físicos, já que temos essa escolha, enquanto muitas pessoas não têm. Para quem está doente ou tem alguma deficiência, não há escolha. Mas me sinto abençoado por poder escolher passar por esse tipo de sofrimento”, afirmou.

“Posso me desafiar e me esforçar ao máximo, quando outras pessoas não podem. E, se isso incentivar as pessoas a fazerem doações, então todo esse esforço vale a pena”, completou. 

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