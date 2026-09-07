Vitória x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vitória e Grêmio se enfrentam no Barradão em jogo que encerra a 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro busca reverter uma série de quatro derrotas consecutivas e a eliminação da Copa do Brasil, enquanto o Tricolor chega em alta, embalado por uma classificação e bons resultados. Um confronto de opostos e de grande importância para os dois times.

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Vitória e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 7 de setembro, às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto encerra a rodada.

O Vitória entra em campo tentando interromper o momento mais delicado da temporada. Na última quarta-feira, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Vasco, dentro do Barradão, e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. O resultado ampliou para quatro a sequência de derrotas consecutivas da equipe de Jair Ventura, que agora concentra suas atenções na luta pela permanência na Série A.

Os problemas ofensivos são um dos principais motivos de preocupação. Em 8 dos 12 jogos disputados pelo Vitória no segundo semestre, o ataque passou em branco. Contra o Vasco, mesmo com maior posse de bola em alguns momentos, o time teve dificuldades para quebrar as linhas defensivas e criar oportunidades claras. A necessidade de reagir torna o retorno ao Barradão especialmente importante para um clube que construiu boa parte dos seus melhores resultados da temporada diante da própria torcida.

Jair Ventura também chega pressionado. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o treinador deixou o próprio futuro em aberto e reconheceu que a decisão sobre sua permanência depende da diretoria. No Brasileirão, o Vitória vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, resultado que diminuiu a distância do clube para a zona de rebaixamento.

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O Grêmio desembarca em Salvador em ambiente completamente diferente. Na quinta-feira, o Tricolor venceu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e garantiu classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Carlos Vinícius foi o grande personagem do Gre-Nal, com dois gols, enquanto Krovinovic completou o placar. A vitória ainda foi acompanhada pelo maior público da história da Arena do Grêmio em partidas oficiais, com 55.695 torcedores.

O momento no Brasileiro também apresentou melhora. Na rodada passada, a equipe de Luís Castro venceu a Chapecoense por 3 a 1, chegando ao segundo triunfo consecutivo na competição dentro de casa. Carlos Vinícius, artilheiro gremista na temporada, volta a ser uma das principais armas ofensivas, ao lado de Pavón e Amuzu.

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O confronto também oferece ao Vitória a oportunidade de responder à derrota do primeiro turno. Em março, o Grêmio venceu o Rubro-Negro por 2 a 0, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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Onde assistir à partida entre Vitória e Grêmio?

Vitória e Grêmio jogam nesta segunda-feira, 7, às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Walace), Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

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Arbitragem:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR);

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP);

AVAR2: Lucas Paulo Torezin (PR).