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Esporte

Lille x Real Betis na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, na França, pela primeira rodada da fase de liga. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h15 | Atualizado em 8 set 2026, 16h10
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 24: General view inside the stadium prior to the Ligue 1 match between Lille OSC and Stade Rennais FC 1901 at Stade Pierre Mauroy on November 24, 2024 in Lille, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)
Decathlon Arena, em Lille (Franco Arland/Getty Images)
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Lille e Real Betis se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

O Lille está invicto há sete partidas em casa pela fase de grupos ou de liga da Champions, com quatro vitórias e três empates, e perdeu apenas uma vez em nove jogos como anfitriã diante de adversários espanhóis.

O time dirigido por Davide Ancelotti chega após vencer o Toulouse por 1 a 0 no Campeonato Francês, embora o próprio treinador tenha admitido insatisfação com o desempenho da equipe. Para a estreia europeia, Olivier Giroud deve ser a referência do ataque, acompanhado por Ethan Mbappé, Hákon Haraldsson e Osame Sahraoui. Tanguy Nianzou está fora por problema muscular.

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Do outro lado, o Real Betis retorna à Champions League depois de uma ausência de 21 anos. Esta será apenas a segunda participação do clube espanhol na competição, depois da campanha de 2005/06. Na temporada passada, a equipe chegou às quartas de final da Liga Europa.

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A equipe comandada por Manuel Pellegrini chega à França embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid na La Liga. Antony, Isco e Pablo Fornals devem formar a linha de criação atrás de Troy Parrott, enquanto Marc Roca aparece como uma das referências do meio-campo. Diego Conde, Abde Ezzalzouli, Diego Llorente, Giovani Lo Celso e Aitor Ruibal são dúvidas para o confronto.

Lille e Real Betis nunca se enfrentaram em competições europeias. Os franceses têm a seu favor o bom retrospecto em casa, enquanto o Betis perdeu apenas duas de suas últimas 11 partidas europeias como visitante. O clube espanhol ainda busca sua primeira vitória em solo francês.

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Onde assistir à partida entre Lille e Real Betis?

Lille e Real Betis jogam nesta terça-feira, 8, às 16h (horário de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro e Perraud; Benjamin André e Bentaleb; Ethan Mbappé, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Davide Ancelotti.

Real Betis: Álvaro Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Marc Roca e Bernal; Antony, Isco e Fornals; Troy Parrott. Técnico: Manuel Pellegrini.

Arbitragem:

  • Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgária);
  • Assistentes: Martin Margaritov (Bulgária) e Martin Venev (Bulgária);
  • Quarto árbitro: Radoslav Gidzhenov (Bulgária);
  • VAR: Bram Van Driessche (Bélgica);
  • AVAR: Ivan Bebek (Croácia).
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