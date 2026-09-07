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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 7 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Vitória x Grêmio fecha a rodada do Brasileirão; futebol italiano e espanhol também movimentam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 06h00
Estádio do Barradão
Estádio do Barradão, em Salvador (Victor Ferreira/Flickr)
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Jogos de hoje, segunda, 7 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A segunda-feira, 7 de setembro, encerra rodadas importantes no Brasil e no futebol europeu. Vitória x Grêmio fecha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto Cagliari x Lecce e Udinese x Lazio completam a rodada do Campeonato Italiano. Na Espanha, Getafe x Celta de Vigo e Elche x Real Sociedad entram em campo por La Liga. O dia ainda tem Campeonato Argentino, Série C e futebol feminino no Brasil.

No Campeonato Italiano, Cagliari x Lecce abre a programação às 13h30, na Sardenha. Mais tarde, às 15h45, Udinese e Lazio se enfrentam no Bluenergy Stadium. Os dois jogos encerram a terceira rodada da Serie A.

Na Espanha, Getafe x Celta de Vigo, às 14h, abre a programação de La Liga nesta segunda-feira. Às 16h30, Elche x Real Sociedad completa a rodada. 

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No futebol sul-americano, Barracas Central x Argentinos Juniors, às 19h, movimenta o Campeonato Argentino. Antes, no Brasil, Paysandu recebe o Brusque às 18h pela segunda fase da Série C. O futebol feminino também reserva Corinthians x Cruzeiro, às 17h, pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

O principal confronto da noite acontece no Brasileirão. Vitória e Grêmio se enfrentam às 20h, no Barradão, em Salvador, no jogo que encerra a 26ª rodada da Série A. O clube gaúcho chega ao compromisso depois de garantir classificação às semifinais da Copa do Brasil, enquanto os baianos buscam pontos importantes na sequência do campeonato.

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 7 de setembro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 13h30 – Cagliari x Lecce – Disney+ 
  • 15h45 – Udinese x Lazio – Sportynet e Disney+
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Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Getafe x Celta de Vigo – CazéTV
  • 16h30 – Elche x Real Sociedad – CazéTV

      Campeonato Argentino

      • 19h00 – Barracas Central x Argentinos Juniors – Disney+
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      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro Feminino

      • 17h00 – Corinthians x Cruzeiro – SporTV

      Campeonato Brasileiro – Série C

      • 18h00 – Paysandu x Brusque – SportyNet

      Campeonato Brasileiro

      • 20h00 – Vitória x Grêmio – SporTV e Premiere
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      TAGS:
      Campeonato Brasileiro
      Campeonato Espanhol
      Futebol: onde assistir
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