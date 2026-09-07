Jogos de hoje, segunda, 7 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Vitória x Grêmio fecha a rodada do Brasileirão; futebol italiano e espanhol também movimentam o dia
A segunda-feira, 7 de setembro, encerra rodadas importantes no Brasil e no futebol europeu. Vitória x Grêmio fecha a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto Cagliari x Lecce e Udinese x Lazio completam a rodada do Campeonato Italiano. Na Espanha, Getafe x Celta de Vigo e Elche x Real Sociedad entram em campo por La Liga. O dia ainda tem Campeonato Argentino, Série C e futebol feminino no Brasil.
No Campeonato Italiano, Cagliari x Lecce abre a programação às 13h30, na Sardenha. Mais tarde, às 15h45, Udinese e Lazio se enfrentam no Bluenergy Stadium. Os dois jogos encerram a terceira rodada da Serie A.
Na Espanha, Getafe x Celta de Vigo, às 14h, abre a programação de La Liga nesta segunda-feira. Às 16h30, Elche x Real Sociedad completa a rodada.
No futebol sul-americano, Barracas Central x Argentinos Juniors, às 19h, movimenta o Campeonato Argentino. Antes, no Brasil, Paysandu recebe o Brusque às 18h pela segunda fase da Série C. O futebol feminino também reserva Corinthians x Cruzeiro, às 17h, pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
O principal confronto da noite acontece no Brasileirão. Vitória e Grêmio se enfrentam às 20h, no Barradão, em Salvador, no jogo que encerra a 26ª rodada da Série A. O clube gaúcho chega ao compromisso depois de garantir classificação às semifinais da Copa do Brasil, enquanto os baianos buscam pontos importantes na sequência do campeonato.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 7 de setembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 13h30 – Cagliari x Lecce – Disney+
- 15h45 – Udinese x Lazio – Sportynet e Disney+
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Getafe x Celta de Vigo – CazéTV
- 16h30 – Elche x Real Sociedad – CazéTV
Campeonato Argentino
- 19h00 – Barracas Central x Argentinos Juniors – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Feminino
- 17h00 – Corinthians x Cruzeiro – SporTV
Campeonato Brasileiro – Série C
- 18h00 – Paysandu x Brusque – SportyNet
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Vitória x Grêmio – SporTV e Premiere