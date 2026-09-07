As chances de título e de rebaixamento após a rodada do Brasileirão

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A 26ª rodada do Brasileirão agitou o campeonato! O Flamengo assumiu a liderança com vantagem sobre o Palmeiras, ampliando suas chances de título para 66,2%. Na parte de baixo da tabela, Vasco e Internacional se complicam no Z4, com grandes riscos de rebaixamento, segundo dados da UFMG. Confira as novas projeções.

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A 26ª rodada do Brasileirão terminou com um novo líder do campeonato e mudanças nas probabilidades de título e rebaixamento. O Flamengo assumiu de vez a ponta da tabela com dois pontos à frente do segundo colocado Palmeiras, aumentando suas chances de ser campeão. Já no Z4, Vasco e Internacional se complicaram e estão mais próximos de cair para a segunda divisão junto de Chapecoense e Remo.

O Flamengo iniciou a rodada um ponto atrás do rival Palmeiras. O Rubro-negro conquistou uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, mas suficiente para dar a liderança definitiva ao time de Leonardo Jardim, já que o Alviverde ficou apenas no empate sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos.

Com os três pontos, o Flamengo chegou a 54 pontos e 66,2% de chances de se sagrar bicampeão consecutivo, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Palmeiras, somou apenas um ponto e foi à 53 pontos e 27,2% de chances de título.

Athletico-PR (3,1%) e Fluminense (1,8%) completam G4 no fim da rodada, mas com remotas chances de levantar a taça.

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Na parte debaixo da tabela, a Chapecoense tem quase como certa o seu retorno à Série B. Apesar da vitória de virada fora de casa sobre o Corinthians por 2 a 1, o time de Chapecó tem 97,4% de chances de rebaixamento. Outro promovido da última temporada para a atual, o Remo chegou a 83,6% de chances de cair.

As outras duas equipes que mais perigam deixar a elite do futebol brasileiro são Internacional (73,1%) e o Vasco (59,5%) que também terminaram a 26ª rodada no Z4.

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Confira as chances de título:

Flamengo: 66,2%

Palmeiras: 27,2%

Athletico-PR: 3,1%

Fluminense: 1,8%

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Confira as chances de rebaixamento:

Chapecoense: 97,4%

Remo: 83,6%

Internacional: 73,1%

Vasco da Gama: 59,5%

Mirassol: 25,6%

Grêmio: 20,5%

Vitória: 15,3%

Corinthians: 8,9%

Santos: 6,0%

Botafogo: 5,7%

São Paulo: 2,6%

Bragantino: 1,1%