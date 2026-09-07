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Esporte

As chances de título e de rebaixamento após a rodada do Brasileirão

Flamengo aumentou suas chances de ser campeão enquanto Vasco e Internacional se complicaram no Z4

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 11h33
Homem negro de cabelo curto e barba rala, sorrindo e fazendo um coração com as mãos em frente ao rosto, vestindo camisa de futebol vermelha e preta
Samuel Lino marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Remo (X/Divulgação)
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A 26ª rodada do Brasileirão terminou com um novo líder do campeonato e mudanças nas probabilidades de título e rebaixamento. O Flamengo assumiu de vez a ponta da tabela com dois pontos à frente do segundo colocado Palmeiras, aumentando suas chances de ser campeão. Já no Z4, Vasco e Internacional se complicaram e estão mais próximos de cair para a segunda divisão junto de Chapecoense e Remo.

O Flamengo iniciou a rodada um ponto atrás do rival Palmeiras. O Rubro-negro conquistou uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, mas suficiente para dar a liderança definitiva ao time de Leonardo Jardim, já que o Alviverde ficou apenas no empate sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos.

Com os três pontos, o Flamengo chegou a 54 pontos e 66,2% de chances de se sagrar bicampeão consecutivo, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Palmeiras, somou apenas um ponto e foi à 53 pontos e 27,2% de chances de título.

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Athletico-PR (3,1%) e Fluminense (1,8%) completam G4 no fim da rodada, mas com remotas chances de levantar a taça. 

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Na parte debaixo da tabela, a Chapecoense tem quase como certa o seu retorno à Série B. Apesar da vitória de virada fora de casa sobre o Corinthians por 2 a 1, o time de Chapecó tem 97,4% de chances de rebaixamento. Outro promovido da última temporada para a atual, o Remo chegou a 83,6% de chances de cair.

As outras duas equipes que mais perigam deixar a elite do futebol brasileiro são Internacional (73,1%) e o Vasco (59,5%) que também terminaram a 26ª rodada no Z4. 

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Confira as chances de título:

  • Flamengo: 66,2%
  • Palmeiras: 27,2%
  • Athletico-PR: 3,1%
  • Fluminense: 1,8%
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Confira as chances de rebaixamento:

  • Chapecoense: 97,4%
  • Remo: 83,6%
  • Internacional: 73,1%
  • Vasco da Gama: 59,5%
  • Mirassol: 25,6%
  • Grêmio: 20,5%
  • Vitória: 15,3%
  • Corinthians: 8,9%
  • Santos: 6,0%
  • Botafogo: 5,7%
  • São Paulo: 2,6%
  • Bragantino: 1,1%
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