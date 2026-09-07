As chances de título e de rebaixamento após a rodada do Brasileirão
Flamengo aumentou suas chances de ser campeão enquanto Vasco e Internacional se complicaram no Z4
A 26ª rodada do Brasileirão terminou com um novo líder do campeonato e mudanças nas probabilidades de título e rebaixamento. O Flamengo assumiu de vez a ponta da tabela com dois pontos à frente do segundo colocado Palmeiras, aumentando suas chances de ser campeão. Já no Z4, Vasco e Internacional se complicaram e estão mais próximos de cair para a segunda divisão junto de Chapecoense e Remo.
O Flamengo iniciou a rodada um ponto atrás do rival Palmeiras. O Rubro-negro conquistou uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, mas suficiente para dar a liderança definitiva ao time de Leonardo Jardim, já que o Alviverde ficou apenas no empate sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos.
Com os três pontos, o Flamengo chegou a 54 pontos e 66,2% de chances de se sagrar bicampeão consecutivo, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Palmeiras, somou apenas um ponto e foi à 53 pontos e 27,2% de chances de título.
Athletico-PR (3,1%) e Fluminense (1,8%) completam G4 no fim da rodada, mas com remotas chances de levantar a taça.
Na parte debaixo da tabela, a Chapecoense tem quase como certa o seu retorno à Série B. Apesar da vitória de virada fora de casa sobre o Corinthians por 2 a 1, o time de Chapecó tem 97,4% de chances de rebaixamento. Outro promovido da última temporada para a atual, o Remo chegou a 83,6% de chances de cair.
As outras duas equipes que mais perigam deixar a elite do futebol brasileiro são Internacional (73,1%) e o Vasco (59,5%) que também terminaram a 26ª rodada no Z4.
Confira as chances de título:
- Flamengo: 66,2%
- Palmeiras: 27,2%
- Athletico-PR: 3,1%
- Fluminense: 1,8%
Confira as chances de rebaixamento:
- Chapecoense: 97,4%
- Remo: 83,6%
- Internacional: 73,1%
- Vasco da Gama: 59,5%
- Mirassol: 25,6%
- Grêmio: 20,5%
- Vitória: 15,3%
- Corinthians: 8,9%
- Santos: 6,0%
- Botafogo: 5,7%
- São Paulo: 2,6%
- Bragantino: 1,1%