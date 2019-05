Neymar posa com Rihanna enquanto Mbappé é eleito o melhor do Francês

Neymar posou com a cantora americana Rihanna na noite do último domingo, 19, e faltou à cerimônia de entrega do prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês, organizada pela União Nacional de Futebolistas Profissionais da França (UNFP). O atacante Kylian Mbappé, companheiro do brasileiro no Paris Saint Germain, foi ao evento e faturou o prêmio de melhor jovem jogador e melhor jogador da liga.

O atacante, de 20 anos, marcou 32 gols em 28 jogos do Francês e liderou a equipe ao título, com 29 vitórias e 91 pontos até a penúltima rodada. Neymar começou a temporada apresentando bom desempenho e dividindo a artilharia com Mbappé, mas terminou o campeonato com apenas 17 partidas, por causa de uma lesão no pé, e, mesmo assim, marcou 15 gols, suficientes para colocá-lo na seleção do torneio nacional, divulgada no evento do último domingo.

A parceria entre Neymar e Mbappé, entretanto, pode estar chegando ao fim, pois o atacante francês declarou, durante a premiação, que pode deixar o PSG para assumir ‘mais responsabilidades’. “Aprendi muitas coisas no PSG. Mas sinto que esse pode ser o momento para assumir mais responsabilidades, seja aqui ou em um outro lugar, em um novo projeto”, declarou.

Indisciplina puniu os dois craques

Mbappé fez a melhor temporada de sua carreira, disputando, rodada a rodada, a Chuteira de Ouro – que premia o maior artilheiro das ligas nacionais europeias – com ninguém menos que Lionel Messi. O francês tem quatro gols a menos que o argentino e ainda tem uma rodada para tentar ultrapassá-lo – Mbappé ficou suspenso por três jogos, depois de uma entrada dura em um jogador do Rennes, durante a final da Copa da França. Messi disputou 34 jogos do Espanhol, contra apenas 28 de Mbappé.

A final da Copa da França também deixou cicatrizes em Neymar, fechando o seu pacote de polêmicas na temporada – que superaram suas atuações em campo. O brasileiro foi provocado quando subia ao pódio para receber a medalha de vice-campeão e disparou um soco no rosto de um torcedor. A reação foi manchete em jornais por todo o mundo e o atacante de 27 anos foi punido por três jogos no campeonato nacional.

A punição mais dolorosa sofrida por Neymar, no entanto, foi na Liga dos Campeões. O brasileiro ainda se recuperava de lesão no pé e teve de assistir a eliminação do PSG para o Manchester United, nas oitavas de final, das tribunas do estádio Parque dos Príncipes. Irritado com o pênalti marcado para os ingleses nos acréscimos, ele usou suas redes sociais para insultar os árbitros que dirigiram a partida. A rebeldia rendeu suspensão de três jogos na próxima edição da Champions, ou seja, Neymar ficará de fora de metade dos jogos da fase de grupos.