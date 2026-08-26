Palmeiras x Santos na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque. O Verdão chega em alta, enquanto o Peixe busca surpreender sem Neymar, que não joga devido à restrição a gramados sintéticos. O histórico do confronto na competição favorece o time alviverde.

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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico abre a disputa por uma vaga na semifinal, que será definida no confronto de volta na Vila Belmiro. Quem avançar enfrentará o vencedor de Vasco x Vitória.

O Palmeiras chega para o clássico em alta. Depois de atravessar um período de oscilação na temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira avançou na Libertadores e abriu seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o clube tenta voltar a disputar as fases decisivas depois das eliminações nas oitavas de final para Flamengo, em 2024, e Corinthians, em 2025. Abel conquistou o torneio em 2020, em sua primeira temporada no clube.

Para enfrentar o Santos, o treinador terá uma baixa importante. Allan foi liberado para concluir sua transferência para o Manchester City e não estará à disposição. Maurício e Felipe Anderson aparecem entre os principais candidatos à vaga, enquanto Jhon Arias também pode exercer uma função mais avançada. Piquerez voltou a treinar com o grupo e pode reaparecer no time, assim como Paulinho, que retomou os trabalhos após período afastado.

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Do outro lado, o Santos vem de um empate por 1 a 1 contra o Mirassol no fim de semana, resultado que manteve a equipe fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time de Cuca também garantiu classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

A principal ausência santista será Neymar. Apesar de ter sido inicialmente relacionado, o camisa 10 não viajou com a delegação para São Paulo e ficará fora do clássico. O atacante mantém restrições à utilização de gramados sintéticos e decidiu não atuar no piso do Nubank Parque. Sem o principal nome do elenco, Cuca deve ter Gabigol como referência ofensiva, acompanhado por Rollheiser e Barreal.

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O confronto também traz uma lembrança favorável ao Palmeiras na história da Copa do Brasil. Os rivais se enfrentaram em duas eliminatórias anteriores, e o time alviverde avançou em ambas. Em 1998, eliminou o Santos na semifinal pelo então critério de gols marcados fora de casa. Em 2015, os clubes decidiram o título: o Santos venceu a ida por 1 a 0, mas o Palmeiras devolveu o resultado na volta, venceu por 2 a 1 no tempo normal e ficou com a taça após vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

Onde assistir à partida entre Palmeiras e Santos?

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto ES, BA, SE, RJ, RN, MA, PB), Sportv, Premiere, ge tv (no Youtube) e Amazon Prime Video.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Maurício (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);

Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).