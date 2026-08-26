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Palmeiras x Santos na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Rivais paulistas se enfrentam nesta quarta, 26, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 20h11
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico abre a disputa por uma vaga na semifinal, que será definida no confronto de volta na Vila Belmiro. Quem avançar enfrentará o vencedor de Vasco x Vitória.

O Palmeiras chega para o clássico em alta. Depois de atravessar um período de oscilação na temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira avançou na Libertadores e abriu seis pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o clube tenta voltar a disputar as fases decisivas depois das eliminações nas oitavas de final para Flamengo, em 2024, e Corinthians, em 2025. Abel conquistou o torneio em 2020, em sua primeira temporada no clube.

Para enfrentar o Santos, o treinador terá uma baixa importante. Allan foi liberado para concluir sua transferência para o Manchester City e não estará à disposição. Maurício e Felipe Anderson aparecem entre os principais candidatos à vaga, enquanto Jhon Arias também pode exercer uma função mais avançada. Piquerez voltou a treinar com o grupo e pode reaparecer no time, assim como Paulinho, que retomou os trabalhos após período afastado.

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Do outro lado, o Santos vem de um empate por 1 a 1 contra o Mirassol no fim de semana, resultado que manteve a equipe fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O time de Cuca também garantiu classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. 

A principal ausência santista será Neymar. Apesar de ter sido inicialmente relacionado, o camisa 10 não viajou com a delegação para São Paulo e ficará fora do clássico. O atacante mantém restrições à utilização de gramados sintéticos e decidiu não atuar no piso do Nubank Parque. Sem o principal nome do elenco, Cuca deve ter Gabigol como referência ofensiva, acompanhado por Rollheiser e Barreal.

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O confronto também traz uma lembrança favorável ao Palmeiras na história da Copa do Brasil. Os rivais se enfrentaram em duas eliminatórias anteriores, e o time alviverde avançou em ambas. Em 1998, eliminou o Santos na semifinal pelo então critério de gols marcados fora de casa. Em 2015, os clubes decidiram o título: o Santos venceu a ida por 1 a 0, mas o Palmeiras devolveu o resultado na volta, venceu por 2 a 1 no tempo normal e ficou com a taça após vencer por 4 a 3 nos pênaltis.

Onde assistir à partida entre Palmeiras e Santos?

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto ES, BA, SE, RJ, RN, MA, PB), Sportv, Premiere, ge tv (no Youtube) e Amazon Prime Video. 

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Maurício (Felipe Anderson), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Gabigol. Técnico: Cuca.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
  • Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
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