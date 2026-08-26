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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 26 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Copa do Brasil, Champions League, Copa da Liga Inglesa e partida do Real Madrid são os destaques de hoje, 26

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 13h28
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 26 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 26, reúne uma programação movimentada no Brasil e no exterior. A Copa do Brasil tem Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória pelas quartas de final, enquanto a Champions League define classificados em quatro confrontos. O dia ainda reserva Real Madrid x Real Sociedad, Copa Intercontinental da Fifa, Copa da Liga Inglesa, Copa Sul-Americana, Copa da Argentina, Campeonato Saudita e uma rodada cheia do Campeonato Paulista Feminino.

No Campeonato Saudita, Al-Diriyah e Al-Kholood se enfrentam às 15h, abrindo a relação dos principais jogos internacionais do dia. No mesmo horário, Al-Ahli x Auckland FC coloca frente a frente os representantes asiático e oceânico pela Copa Intercontinental da Fifa.

Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa movimenta a tarde. Tottenham x Charlton, às 15h45, coloca uma equipe da Premier League diante de um rival tradicional do futebol londrino. Pouco depois, às 16h, Preston x Everton completa a programação selecionada do torneio.

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A Champions League concentra quatro partidas simultaneamente às 16h, todas valendo classificação. AEK Atenas x Levski Sofia, Celje x Slovan Bratislava, Lyon x Fenerbahçe e Viking x Dínamo Zagreb entram em campo pelos playoffs que definem as últimas vagas na fase principal da competição europeia.

Também às 16h, o Real Madrid recebe a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O confronto coloca o time merengue diante de um adversário tradicional de La Liga e aparece entre as principais atrações da tarde europeia.

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Mais tarde, o futebol sul-americano ganha espaço. Às 19h15, Aldosivi x Independiente Rivadavia se enfrentam pela Copa da Argentina. Às 21h30, River Plate x Santa Fe fecha a programação internacional pela Copa Sul-Americana.

No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino terá quatro partidas simultâneas às 18h30. Palmeiras x Red Bull Bragantino, Ferroviária x São Paulo, Corinthians x Taubaté e Santos x Mirassol movimentam a rodada estadual e colocam alguns dos principais clubes do futebol feminino paulista em campo.

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A noite termina com dois clássicos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 21h30, Palmeiras e Santos fazem duelo paulista, enquanto Vasco e Vitória se enfrentam no Rio de Janeiro. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Diriyah x Al-Kholood – BandSports e Canal GOAT
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    Copa Intercontinental da Fifa

    • 15h00 – Al-Ahli x Auckland FC – Sportv, CazéTV e FIFA+

    Copa da Liga Inglesa

    • 15h45 – Tottenham x Charlton – ESPN e Disney+
    • 16h00 – Preston x Everton – Disney+

    Champions League

    • 16h00 – AEK Atenas x Levski Sofia – HBO Max
    • 16h00 – Celje x Slovan Bratislava – HBO Max
    • 16h00 – Lyon x Fenerbahçe – TNT e HBO Max
    • 16h00 – Viking x Dínamo Zagreb – Space e HBO Max

    Campeonato Espanhol

    • 16h00 – Real Madrid x Real Sociedad – CazéTV

    Copa da Argentina

    • 19h15 – Aldosivi x Independiente Rivadavia – Xsports

    Copa Sul-Americana

    • 21h30 – River Plate x Santa Fe – ESPN e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Paulista Feminino

    • 18h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino – CazéTV, Record News e HBO Max
    • 18h30 – Ferroviária x São Paulo – Paulistão (YouTube)
    • 18h30 – Corinthians x Taubaté – SporTV 2
    • 18h30 – Santos x Mirassol – Paulistão (YouTube)

    Copa do Brasil

    • 21h30 – Palmeiras x Santos – TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
    • 21h30 – Vasco x Vitória – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video
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    TAGS:
    Copa do Brasil
    Futebol: onde assistir
    Palmeiras
    Redação Digital
    Santos FC
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