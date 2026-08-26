Jogos de hoje, quarta, 26 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Copa do Brasil, Champions League, Copa da Liga Inglesa e partida do Real Madrid são os destaques de hoje, 26
A quarta-feira, 26, reúne uma programação movimentada no Brasil e no exterior. A Copa do Brasil tem Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória pelas quartas de final, enquanto a Champions League define classificados em quatro confrontos. O dia ainda reserva Real Madrid x Real Sociedad, Copa Intercontinental da Fifa, Copa da Liga Inglesa, Copa Sul-Americana, Copa da Argentina, Campeonato Saudita e uma rodada cheia do Campeonato Paulista Feminino.
No Campeonato Saudita, Al-Diriyah e Al-Kholood se enfrentam às 15h, abrindo a relação dos principais jogos internacionais do dia. No mesmo horário, Al-Ahli x Auckland FC coloca frente a frente os representantes asiático e oceânico pela Copa Intercontinental da Fifa.
Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa movimenta a tarde. Tottenham x Charlton, às 15h45, coloca uma equipe da Premier League diante de um rival tradicional do futebol londrino. Pouco depois, às 16h, Preston x Everton completa a programação selecionada do torneio.
A Champions League concentra quatro partidas simultaneamente às 16h, todas valendo classificação. AEK Atenas x Levski Sofia, Celje x Slovan Bratislava, Lyon x Fenerbahçe e Viking x Dínamo Zagreb entram em campo pelos playoffs que definem as últimas vagas na fase principal da competição europeia.
Também às 16h, o Real Madrid recebe a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O confronto coloca o time merengue diante de um adversário tradicional de La Liga e aparece entre as principais atrações da tarde europeia.
Mais tarde, o futebol sul-americano ganha espaço. Às 19h15, Aldosivi x Independiente Rivadavia se enfrentam pela Copa da Argentina. Às 21h30, River Plate x Santa Fe fecha a programação internacional pela Copa Sul-Americana.
No Brasil, o Campeonato Paulista Feminino terá quatro partidas simultâneas às 18h30. Palmeiras x Red Bull Bragantino, Ferroviária x São Paulo, Corinthians x Taubaté e Santos x Mirassol movimentam a rodada estadual e colocam alguns dos principais clubes do futebol feminino paulista em campo.
A noite termina com dois clássicos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Às 21h30, Palmeiras e Santos fazem duelo paulista, enquanto Vasco e Vitória se enfrentam no Rio de Janeiro.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 26 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Diriyah x Al-Kholood – BandSports e Canal GOAT
Copa Intercontinental da Fifa
- 15h00 – Al-Ahli x Auckland FC – Sportv, CazéTV e FIFA+
Copa da Liga Inglesa
- 15h45 – Tottenham x Charlton – ESPN e Disney+
- 16h00 – Preston x Everton – Disney+
Champions League
- 16h00 – AEK Atenas x Levski Sofia – HBO Max
- 16h00 – Celje x Slovan Bratislava – HBO Max
- 16h00 – Lyon x Fenerbahçe – TNT e HBO Max
- 16h00 – Viking x Dínamo Zagreb – Space e HBO Max
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Real Madrid x Real Sociedad – CazéTV
Copa da Argentina
- 19h15 – Aldosivi x Independiente Rivadavia – Xsports
Copa Sul-Americana
- 21h30 – River Plate x Santa Fe – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Paulista Feminino
- 18h30 – Palmeiras x Red Bull Bragantino – CazéTV, Record News e HBO Max
- 18h30 – Ferroviária x São Paulo – Paulistão (YouTube)
- 18h30 – Corinthians x Taubaté – SporTV 2
- 18h30 – Santos x Mirassol – Paulistão (YouTube)
Copa do Brasil
- 21h30 – Palmeiras x Santos – TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
- 21h30 – Vasco x Vitória – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video