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Esporte

A atualização do estado de saúde de surfista brasileiro envolvido em colisão nos EUA

Victor Bernardo e a esposa, Johnni, foram internados após acidente na Califórnia

Por Flávio Monteiro 25 ago 2026, 17h21 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h38
Um homem negro de cabelo crespo e uma mulher loira de cabelo liso sorriem para a câmera, abraçados, em uma praia movimentada com uma montanha ao fundo
O surfista Victor Bernardo e sua esposa, Johnni  (Reprodução/Instagram)
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Envolvido em um grave acidente de carro no dia 16 de agosto, o surfista brasileiro Victor Bernardo e sua esposa, Johnni, seguem internados em um hospital nos Estados Unidos. O casal percorria uma estrada na Califórnia quando seu veículo foi atingido por um caminhão. Não há previsão para que a dupla receba alta, e a expectativa é de que novas cirurgias sejam feitas.

Uma vaquinha foi aberta no GoFundMe para ajudar Victor e Johnni a arcarem com as despesas da recuperação, e existe a possibilidade de que ambos tenham que passar um ano sem trabalhar devido ao acidente. “Fico muito grato por eu e ela estarmos vivos. Foi um acidente muito louco, e me sinto grato pelo amor e carinho que recebemos de vários lugares do mundo”, escreveu o brasileiro em uma publicação no Instagram na última sexta-feira, 21.

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