A atualização do estado de saúde de surfista brasileiro envolvido em colisão nos EUA

Envolvido em um grave acidente de carro no dia 16 de agosto, o surfista brasileiro Victor Bernardo e sua esposa, Johnni, seguem internados em um hospital nos Estados Unidos. O casal percorria uma estrada na Califórnia quando seu veículo foi atingido por um caminhão. Não há previsão para que a dupla receba alta, e a expectativa é de que novas cirurgias sejam feitas.

Uma vaquinha foi aberta no GoFundMe para ajudar Victor e Johnni a arcarem com as despesas da recuperação, e existe a possibilidade de que ambos tenham que passar um ano sem trabalhar devido ao acidente. “Fico muito grato por eu e ela estarmos vivos. Foi um acidente muito louco, e me sinto grato pelo amor e carinho que recebemos de vários lugares do mundo”, escreveu o brasileiro em uma publicação no Instagram na última sexta-feira, 21.

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