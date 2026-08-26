Lyon x Fenerbahçe na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Franceses recebem os turcos nesta quarta, 26, no Groupama Stadium, pelo jogo de volta dos playoffs. Saiba como assistir
Lyon e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2026/27. Depois do empate por 1 a 1 em Istambul, quem vencer se classifica para a fase de liga da principal competição europeia. Um novo empate leva a decisão para a prorrogação.
O Lyon chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse, fora de casa, na estreia do Campeonato Francês. Noah Nartey e Malick Fofana marcaram os gols da equipe de Paulo Fonseca, que conseguiu preservar parte do elenco pensando justamente na decisão continental. Antes disso, os franceses haviam empatado por 1 a 1 com o próprio Fenerbahçe, na Turquia, e goleado o Sparta Praga por 3 a 0 no confronto de volta da fase anterior da Champions.
No primeiro duelo com o Fenerbahçe, o Lyon abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com Loïs Openda, mas sofreu o empate logo aos dois minutos da etapa final, quando Mason Greenwood balançou as redes. O resultado manteve o confronto equilibrado, embora o fator casa ofereça uma vantagem importante aos franceses: o clube perdeu apenas uma de suas últimas dez partidas como mandante em competições da Uefa.
O Fenerbahçe também chega de vitória. No último sábado, o time turco derrotou o Konyaspor por 4 a 2, pelo campeonato nacional, recuperando-se da derrota por 2 a 1 para o Gençlerbirliği na rodada anterior. Entre esses dois compromissos ocorreu justamente o empate com o Lyon. Na Champions, porém, a campanha segue invicta: são três vitórias e dois empates nesta edição.
A principal arma brasileira dos visitantes é Anderson Talisca, que marcou nos quatro primeiros jogos do Fenerbahçe nesta Champions e deve atuar centralizado atrás do centroavante Vedat Muriqi. O elenco turco conta ainda com nomes como Ederson, N’Golo Kanté, Mason Greenwood e Nathan Aké. Para o duelo decisivo, entretanto, Kerem Aktürkoğlu está fora após sofrer uma pancada na cabeça contra o Konyaspor, enquanto Marco Asensio também é desfalque por uma lesão muscular.
O Lyon, por sua vez, deve ter força praticamente máxima. Paulo Fonseca conta com Abner Vinicius na lateral esquerda, além de Tolisso, Malick Fofana e Openda entre suas principais referências. O clube tenta retornar à fase principal da Champions pela primeira vez desde a temporada 2019/20, quando chegou às semifinais. O Fenerbahçe vive um jejum ainda maior: sua última participação na fase principal foi em 2008/09.
Onde assistir à partida entre Lyon e Fenerbahçe?
Lyon e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, HBO Max e do canal do Youtube da TNT Sports.
Prováveis escalações
Lyon: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté e Abner Vinicius; Tyler Morton, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Ernest Nuamah, Loïs Openda e Malick Fofana. Técnico: Paulo Fonseca.
Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké e Archie Brown; N’Golo Kanté e Matteo Guendouzi; Mason Greenwood, Anderson Talisca e Dorgeles Nene; Vedat Muriqi. Técnico: Ismail Kartal.
Arbitragem
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
- Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);
- Quarto árbitro: Luca Zufferli (Itália);
- VAR: Marco Di Bello (Itália);
- AVAR: Luca Pairetto (Itália).