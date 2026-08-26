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Esporte

Lyon x Fenerbahçe na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Franceses recebem os turcos nesta quarta, 26, no Groupama Stadium, pelo jogo de volta dos playoffs. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h43 | Atualizado em 26 ago 2026, 15h41
LYON, FRANCE - AUGUST 24: General view inside the stadium prior to the Ligue 1 match between Olympique Lyonnais and AS Monaco at Groupama Stadium on August 24, 2024 in Lyon, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)
Groupama Stadium, em Décines-Charpieu (Franco Arland/Getty Images)
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Lyon x Fenerbahçe na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Lyon e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2026/27. Depois do empate por 1 a 1 em Istambul, quem vencer se classifica para a fase de liga da principal competição europeia. Um novo empate leva a decisão para a prorrogação.

O Lyon chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse, fora de casa, na estreia do Campeonato Francês. Noah Nartey e Malick Fofana marcaram os gols da equipe de Paulo Fonseca, que conseguiu preservar parte do elenco pensando justamente na decisão continental. Antes disso, os franceses haviam empatado por 1 a 1 com o próprio Fenerbahçe, na Turquia, e goleado o Sparta Praga por 3 a 0 no confronto de volta da fase anterior da Champions.

No primeiro duelo com o Fenerbahçe, o Lyon abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com Loïs Openda, mas sofreu o empate logo aos dois minutos da etapa final, quando Mason Greenwood balançou as redes. O resultado manteve o confronto equilibrado, embora o fator casa ofereça uma vantagem importante aos franceses: o clube perdeu apenas uma de suas últimas dez partidas como mandante em competições da Uefa.

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O Fenerbahçe também chega de vitória. No último sábado, o time turco derrotou o Konyaspor por 4 a 2, pelo campeonato nacional, recuperando-se da derrota por 2 a 1 para o Gençlerbirliği na rodada anterior. Entre esses dois compromissos ocorreu justamente o empate com o Lyon. Na Champions, porém, a campanha segue invicta: são três vitórias e dois empates nesta edição.

A principal arma brasileira dos visitantes é Anderson Talisca, que marcou nos quatro primeiros jogos do Fenerbahçe nesta Champions e deve atuar centralizado atrás do centroavante Vedat Muriqi. O elenco turco conta ainda com nomes como Ederson, N’Golo Kanté, Mason Greenwood e Nathan Aké. Para o duelo decisivo, entretanto, Kerem Aktürkoğlu está fora após sofrer uma pancada na cabeça contra o Konyaspor, enquanto Marco Asensio também é desfalque por uma lesão muscular.

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O Lyon, por sua vez, deve ter força praticamente máxima. Paulo Fonseca conta com Abner Vinicius na lateral esquerda, além de Tolisso, Malick Fofana e Openda entre suas principais referências. O clube tenta retornar à fase principal da Champions pela primeira vez desde a temporada 2019/20, quando chegou às semifinais. O Fenerbahçe vive um jejum ainda maior: sua última participação na fase principal foi em 2008/09.

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Onde assistir à partida entre Lyon e Fenerbahçe?

Lyon e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, HBO Max e do canal do Youtube da TNT Sports.

Prováveis escalações

Lyon: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté e Abner Vinicius; Tyler Morton, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Ernest Nuamah, Loïs Openda e Malick Fofana. Técnico: Paulo Fonseca.

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké e Archie Brown; N’Golo Kanté e Matteo Guendouzi; Mason Greenwood, Anderson Talisca e Dorgeles Nene; Vedat Muriqi. Técnico: Ismail Kartal.

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Arbitragem

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
  • Assistentes: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália);
  • Quarto árbitro: Luca Zufferli (Itália);
  • VAR: Marco Di Bello (Itália);
  • AVAR: Luca Pairetto (Itália).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Olympique de Lyon
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