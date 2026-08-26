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Tottenham x Charlton: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 26, pela Carabao Cup; Partida pode marcar a estreia de Savinho nos Spurs. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h07 | Atualizado em 26 ago 2026, 15h41
LONDON, ENGLAND - AUGUST 30: General view of the Tottenham Hotspur Stadium during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Bournemouth at Tottenham Hotspur Stadium on August 30, 2025 in London, England. (Photo by Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images)
Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (Shaun Brooks - CameraSport/Getty Images)
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Tottenham e Charlton Athletic se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h45 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O confronto é eliminatório e vale uma vaga na terceira fase da competição.

O Tottenham chega pressionado depois de uma estreia ruim na Premier League. No último sábado, os Spurs foram derrotados pelo Brentford por 3 a 0, fora de casa. Keane Lewis-Potter e Vitaly Janelt abriram vantagem ainda no primeiro tempo, e Michael Kayode completou o placar na etapa final. A equipe de Roberto De Zerbi ainda viu o adversário desperdiçar um pênalti.

A derrota aumentou a cobrança sobre um Tottenham bastante reformulado para a temporada 2026/27. O próprio De Zerbi reconheceu após o revés que o elenco ainda precisa se transformar em uma equipe mais consistente. Sem competições europeias no calendário desta temporada, a Copa da Liga ganha um peso ainda maior para os Spurs, que não conquistam o torneio desde 2008.

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O Charlton, por outro lado, vive um começo de temporada perfeito. A equipe venceu os três jogos oficiais que disputou até agora. Primeiro, eliminou o Cheltenham Town por 3 a 1 na rodada inicial da Carabao Cup. Depois, pela Championship, derrotou o Derby County por 2 a 1 e repetiu o placar diante do West Ham, no London Stadium.

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O bom momento faz do Charlton uma ameaça, embora o técnico Nathan Jones tenha indicado que pretende promover mudanças na escalação. O clube aparece entre os primeiros colocados da Championship depois das duas vitórias iniciais e tenta aproveitar as dificuldades apresentadas pelo Tottenham para surpreender um adversário da Premier League.

No Tottenham, a principal novidade pode ser o brasileiro Savinho, recém-contratado do Manchester City. O clube confirmou que o atacante está regularizado e pode fazer sua estreia nesta quarta-feira. Pedro Porro e Micky van de Ven também voltam a ficar disponíveis, enquanto Dominic Solanke está apto para começar. James Maddison, com um problema no ombro, é dúvida, e Mohammed Kudus ainda não reúne condições de jogo. Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Xavi Simons seguem fora.

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Onde assistir à partida entre Tottenham e Charlton?

Tottenham e Charlton se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h45 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

Tottenham: Martin Dúbravka; Pedro Porro, Kevin Danso, Ben Davies e Destiny Udogie; Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall; Luca Williams-Barnett, Mathys Tel e Dominic Solanke. Técnico: Roberto De Zerbi.

Charlton: Tiernan Brooks; Dan McNamara, Lloyd Jones, Billy Koumetio e Amari Bell; Conor Coventry, Nathaniel Chalobah, Karlan Grant e Sonny Carey; Tyreece Campbell e Matt Godden. Técnico: Nathan Jones.

Arbitragem

  • Árbitro: Adam Herczeg;
  • Assistentes: Timothy Wood e Alistair Nelson;
  • Quarta árbitra: Abigail Byrne.
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