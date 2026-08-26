Tottenham x Charlton: onde assistir, horário e escalações

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Tottenham e Charlton Athletic se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa. Os Spurs, sob pressão após derrota na Premier League, buscam redenção no torneio, que ganha peso na temporada. O Charlton, por sua vez, vive um início perfeito com três vitórias. A partida pode marcar a estreia do brasileiro Savinho pelo Tottenham. Um duelo de momentos opostos e alto risco.

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Tottenham e Charlton Athletic se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h45 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O confronto é eliminatório e vale uma vaga na terceira fase da competição.

O Tottenham chega pressionado depois de uma estreia ruim na Premier League. No último sábado, os Spurs foram derrotados pelo Brentford por 3 a 0, fora de casa. Keane Lewis-Potter e Vitaly Janelt abriram vantagem ainda no primeiro tempo, e Michael Kayode completou o placar na etapa final. A equipe de Roberto De Zerbi ainda viu o adversário desperdiçar um pênalti.

A derrota aumentou a cobrança sobre um Tottenham bastante reformulado para a temporada 2026/27. O próprio De Zerbi reconheceu após o revés que o elenco ainda precisa se transformar em uma equipe mais consistente. Sem competições europeias no calendário desta temporada, a Copa da Liga ganha um peso ainda maior para os Spurs, que não conquistam o torneio desde 2008.

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O Charlton, por outro lado, vive um começo de temporada perfeito. A equipe venceu os três jogos oficiais que disputou até agora. Primeiro, eliminou o Cheltenham Town por 3 a 1 na rodada inicial da Carabao Cup. Depois, pela Championship, derrotou o Derby County por 2 a 1 e repetiu o placar diante do West Ham, no London Stadium.

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O bom momento faz do Charlton uma ameaça, embora o técnico Nathan Jones tenha indicado que pretende promover mudanças na escalação. O clube aparece entre os primeiros colocados da Championship depois das duas vitórias iniciais e tenta aproveitar as dificuldades apresentadas pelo Tottenham para surpreender um adversário da Premier League.

No Tottenham, a principal novidade pode ser o brasileiro Savinho, recém-contratado do Manchester City. O clube confirmou que o atacante está regularizado e pode fazer sua estreia nesta quarta-feira. Pedro Porro e Micky van de Ven também voltam a ficar disponíveis, enquanto Dominic Solanke está apto para começar. James Maddison, com um problema no ombro, é dúvida, e Mohammed Kudus ainda não reúne condições de jogo. Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Xavi Simons seguem fora.

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Onde assistir à partida entre Tottenham e Charlton?

Tottenham e Charlton se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h45 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

Tottenham: Martin Dúbravka; Pedro Porro, Kevin Danso, Ben Davies e Destiny Udogie; Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur e Lucas Bergvall; Luca Williams-Barnett, Mathys Tel e Dominic Solanke. Técnico: Roberto De Zerbi.

Charlton: Tiernan Brooks; Dan McNamara, Lloyd Jones, Billy Koumetio e Amari Bell; Conor Coventry, Nathaniel Chalobah, Karlan Grant e Sonny Carey; Tyreece Campbell e Matt Godden. Técnico: Nathan Jones.

Arbitragem

Árbitro: Adam Herczeg;

Assistentes: Timothy Wood e Alistair Nelson;

Quarta árbitra: Abigail Byrne.