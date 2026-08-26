Quem é o prodígio do xadrez que, aos 12 anos, derrotou o número 1 do mundo

O jovem prodígio do xadrez argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender a comunidade internacional ao derrotar o número um do mundo, Magnus Carlsen, em uma partida blitz realizada na segunda-feira, 24, na plataforma Chess.com. Embora Carlsen tenha vencido o duelo geral por 4 vitórias a 1, com três empates, em uma série de oito partidas de três minutos sem acréscimo de tempo, o triunfo individual de Oro reafirma sua força na nova geração da modalidade.

O confronto começou com o pentacampeão mundial vencendo as duas primeiras partidas. Após dois empates consecutivos, o jovem argentino superou Carlsen no quinto duelo, demonstrando agressividade e precisão técnica. O norueguês, contudo, assegurou a vitória no confronto geral ao vencer as duas rodadas finais. Apelidado de “Messi do xadrez”, Oro já havia derrotado Carlsen anteriormente quando tinha 10 anos, em uma partida no ritmo bullet, quando cada jogador tem apenas um minuto para fazer todos os seus lances.

O feito online soma-se ao recente marco histórico do jogador. Em maio deste ano, Oro conquistou sua terceira e última norma de Grande Mestre (GM) no Sardinia World Chess Festival, na Itália. Ao selar o título com apenas 12 anos, 6 meses e 26 dias, ele se tornou o segundo GM mais jovem da história, atrás apenas do americano Abhimanyu Mishra. O próprio Carlsen conseguiu o seu título de Grande Mestre aos 13 anos e 4 meses, em 2004. “Quando comecei, com certeza não imaginava isso”, declarou o jovem enxadrista argentino, que treina entre cinco e seis horas por dia e hoje vive na Espanha.

A técnica e maturidade competitiva do garoto vêm arrancando elogios da elite mundial. Carlsen, que recebeu Oro em seu escritório de Oslo no início do ano, já elogiou o prodígio: “Ele tem um sentimento posicional maravilhoso para o xadrez, o que é raro para jogadores tão jovens”. O comentarista espanhol David Martínez reforçou o entusiasmo ao afirmar que Faustino projeta uma força próxima de 2600 pontos de rating, gerando uma movimentação histórica na comunidade hispanofônica.

Continua após a publicidade

Após consolidar sua última norma de GM, o próximo objetivo de Faustino é ultrapassar a marca de 2600 de ELO clássico – o que o colocaria entre os 150 melhores do mundo. Atualmente, o seu rating é de 2537. A curto prazo, as atenções estarão voltadas para a Olimpíada de Xadrez, no Uzbequistão, em setembro, onde o jovem representará a delegação da Argentina no cenário internacional.