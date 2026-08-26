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Caso Julián Alvarez: presidente do Barcelona reforça interesse e Atlético de Madrid responde

Jogador argentino afirmou publicamente o desejo de defender o time culé; em jogo no estádio Metropolitano, foi vaiado pelos torcedores do Atleti

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h26 | Atualizado em 26 ago 2026, 14h30
Jogador de futebol com cabelo castanho e barba rala, vestindo camisa listrada vermelha e branca com escudo do Atlético de Madrid e patrocinadores, mãos na cintura, olhando para cima com expressão séria, em campo com torcida desfocada ao fundo
Julián Alvarez foi vaiado pela torcida no Metropolitano no jogo do Atlético de Madrid (Angel Martinez/Getty Images)
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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu nesta quarta, 26, que o clube mantém o interesse em Julián Álvarez, confiando em chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que se recusa a vender o jogador argentino.

“É de conhecimento geral que o jogador quer vir para o Barça. Portanto, mantemos o nosso desejo e a nossa intenção, com todo o respeito ao Atlético de Madrid, de contratar o jogador”, afirmou Laporta em um vídeo divulgado pelo clube catalão.

“Mantemos a nossa proposta ao Atlético de Madrid e esperamos que haja um entendimento entre os dois clubes, entre todos nós”, acrescentou o presidente do time.

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Segundo a imprensa local, o Barça teria oferecido cerca de 100 milhões de euros (cerca de R$ 601 milhões na cotação atual) por Julián Álvarez.

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As declarações de Laporta surgem depois de, segundo a imprensa espanhola, o presidente ter afirmado em uma reunião com o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco que, na busca por um centroavante, a opção seria Julián ou ninguém.

“Acredito que o presidente (Joan Laporta) fez uma declaração clara ontem, e (o diretor esportivo) Deco e eu concordamos totalmente”, afirmou Flick nesta quarta-feira em entrevista coletiva, em aparente alusão a essa reunião.

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“Gostaríamos de chegar a um entendimento com o Atlético”, acrescentou Laporta nesta quarta-feira, “para que, se venderem o jogador, seja o Barça quem possa adquirir os serviços de Julián Álvarez”.

Resposta do Atlético de Madrid

O clube de Madrid respondeu às declarações culés em comunicado enviado à imprensa espanhola: “O jogador está sendo retratado como vítima, mas as únicas vítimas no caso Julián somos nós. ”

“Eles nos prejudicaram tanto financeira quanto socialmente”, continua. “Há 0% de chance de vendê-lo para o Barça. Essa situação não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. ”

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“Uma campanha foi criada com muitas mentiras e meias-verdades. O único que paga o preço por isso é o Atlético”, finalizou o clube.

Na estreia do Atlético de Madrid na La Liga, no último domingo, 23, Álvarez saiu do banco de reservas. O jogador foi vaiado e xingado pelos torcedores do time no estádio Metropolitano. Ao final do jogo, que terminou empatado em 2 a 2 com o Villarreal, o argentino deixou o campo sozinho enquanto os seus companheiros aplaudiam a torcida, a pedido do clube.

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“O clube decidiu que Julián não se aproximasse com seus companheiros para cumprimentar os torcedores. A decisão não foi de Julián Álvarez, foi do clube, que decidiu separá-lo e afastá-lo para que vá em direção ao vestiário”, explicou o técnico Diego Simeone depois da partida.

Nesta quarta, 26, o atleta não foi treinar sob a justificativa de que não estava se sentindo bem.

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(Com AFP)

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Barcelona (Espanha)
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