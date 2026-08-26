Vasco conhece rival nas quartas da Sul-Americana hoje: veja quem pode enfrentar

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O Vasco conhecerá nesta quarta-feira seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana, que sairá do confronto entre River Plate e Independiente Santa Fe. O time carioca, que avançou após golear o Olimpia, observa a disputa que definirá o mando de campo na próxima fase. A expectativa é grande para o embate continental.

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O Vasco conhecerá nesta quarta-feira, 26, o seu adversário nas quartas de final da Copa Sul-Americana. River Plate, da Argentina, e Independiente Santa Fe, da Colômbia, se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires, pela partida de volta das oitavas. No mesmo horário, o clube carioca estará em campo contra o Vitória, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro encontro entre os rivais, realizado no estádio El Campín, em Bogotá, as equipes empataram por 0 a 0. Apesar do empate, o Santa Fe produziu as melhores oportunidades: terminou a partida com nove finalizações contra três do River. Os colombianos ainda acertaram a trave duas vezes. Um novo empate nesta quarta, independentemente do placar, leva a decisão para os pênaltis.

O River ainda não perdeu no Monumental nesta edição da Sul-Americana: foram duas vitórias e um empate em três partidas, com cinco gols marcados e apenas um sofrido. A equipe argentina também está invicta no torneio, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. Campeão da Sul-Americana em 2014, o clube busca retornar às quartas e seguir na disputa por mais um título continental.

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O Santa Fe foi campeão da Sul-Americana de 2015 e é até hoje o único clube colombiano a conquistar o torneio. A equipe chegou à competição nesta temporada depois de terminar em terceiro lugar em seu grupo da Libertadores e, nos playoffs, atropelou o Caracas por 5 a 0 no placar agregado. Além disso, venceu seus dois últimos jogos como visitante em competições da Conmebol.

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O Vasco garantiu sua presença entre os oito melhores com uma classificação contra o Olimpia. Depois do empate por 0 a 0 em São Januário, o time comandado por Pedro Emanuel saiu atrás no Paraguai, mas virou e goleou por 4 a 1 no Defensores del Chaco. Thiago Mendes, David, Adson e Claudio Spinelli marcaram os gols que colocaram o clube carioca nas quartas.

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Caso o Santa Fe avance, o Vasco fará a segunda partida no Brasil. Se o River Plate se classificar, os argentinos terão o direito de decidir o confronto em Buenos Aires. Os jogos de ida das quartas estão previstos para ocorrer entre 8 e 10 de setembro, enquanto as partidas de volta serão realizadas entre 15 e 17 de setembro.

Além do futuro rival do Vasco, outros três confrontos das quartas já estão definidos: Boca Juniors x São Paulo, Santos x Atlético-MG e Cienciano x Montevideo City Torque. Com Vasco, São Paulo, Santos e Atlético-MG classificados, o Brasil ocupa quatro das oito vagas da fase.